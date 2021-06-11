Євро-2020: збірна Франції з мінімальним рахунком перемогла збірну Німеччини

Французька збірна з футболу в вівторок, 15 червня, в Мюнхені з мінімальним рахунком 1:0 перемогла збірну Німеччини в матчі Євро-2020.

Єдиний м'яч було забито на 20-й хвилині. Французький гравець Лукас Ернандес виконував простріл на Кіліана Мбаппе, але німецький захисник Матс Гуммельс (Mats Hummels) зачепив м'яч та забив гол у власні ворота. У подальшому німецька збірна домінувала на полі, проте так і не змогла забити французам жодного гола.

Французька збірна відповідала гострими контратаками, одна з яких на 66-й хвилині, а інша на 85-й хвилині закінчилася взяттям воріт. Проте голи було забито з положення поза грою, тож їх не було зараховано.

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Жорстка посадка

Перед початком гри на поле приземлився активіст природозахисної організації Greenpeace на мотопараплані. При цьому він пролетів дуже низько над трибунами та зачепив працівницю знімальної групи телепрограми Sportschau, завдавши їй пошкоджень. Стюарди затримали активіста та передали його поліції.

Акція природозахисників була спрямована проти автоконцернту Volkswagen, який був одним зі спонсорів матчу. Greenpeace проти продажу дизельних та бензинових авто, які шкодять довкіллю. За словами речника організації, пілот не повинен був сідати на газон. Планувалося, що він просто скине великий м'яч з гаслом акції.