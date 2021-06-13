Євро-2020: збірна України почала турнір з поразки від Нідерландів

Збірна України з футболу розпочала свій виступ на Чемпіонаті Європи 2020 року з поразки від збірної Нідерландів. У матчі, який відбувся ввечері у неділю, 13 червня, в Амстердамі на стадіоні "Йоган Кройф Арена", підопічні Андрія Шевченка поступилися господарям з рахунком 2:3. Гра відбулася за присутності 16 тисяч глядачів.

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У першому таймі ініціативою володіла збірна Нідерландів, яка створила кілька небезпечних моментів, однак українців рятував воротар Георгій Бущан. Саме головно завдяки йому перший тайм закінчився безгольовою нічиєю.

Утім, Бущан виявився безсилим невдовзі після початку другого тайму, коли півзахисник голландців Джоджіньо Вейналдум на 52-ій хвилині відкрив рахунок: воротар українців, намагаючись перервати фланговий простріл, відбив м'яч на гравця "помаранчевих". А вже на 59-ій хвилині нападник збірної Нідерландів Ваут Веггорст з близької відстані подвоїв перевагу - 2:0. В обох епізодах невпевнено зіграв захисник українців Віталій Миколенко.

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Українці зрівнюють, але не втримують нічию

На 75-ій хвилині Андрій Ярмоленко прекрасним ударом з-за меж штрафного майданчика у дальню "дев'ятку" скоротив відставання. А на 79-ій хвилині після навісу зі штрафного Руслана Маліновського Роман Яремчук прекрасним ударом головою зрівняв рахунок.

Роман Яремчук зрівнює рахунок

Утім, на 85-ій хвилині захисник голландців Дензел Дюмфріз у повітрі переграв Олександра Зінченка та відправив м'яч у ворота збірної України - Георгій Бущан дістав м'яч, однак парирувати не зміг. У підсумку 3:2 на користь збірної Нідерландів.

В інших матчах цього дня збірна Англії завдяки голу Рахіма Стерлінга перемогла хорватів з рахунком 1:0, а у протистоянні суперників збірної України в групі "C" - команд Австрії та Північної Македонії - сильнішими виявилися австрійці - 3:1.

Наступний матч українці проведуть проти збірної Північної Македонії 17 червня у Бухаресті.