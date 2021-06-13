Євро-2020: збірна України почала турнір з поразки від Нідерландів
Українці у першому матчі на Євро-2020 поступилися у результативному матчі збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
Андрій Ярмоленко (у центрі) забив, але збірна України все ж поступилася збірній Нідерландів
Збірна України з футболу розпочала свій виступ на Чемпіонаті Європи 2020 року з поразки від збірної Нідерландів. У матчі, який відбувся ввечері у неділю, 13 червня, в Амстердамі на стадіоні "Йоган Кройф Арена", підопічні Андрія Шевченка поступилися господарям з рахунком 2:3. Гра відбулася за присутності 16 тисяч глядачів.
У першому таймі ініціативою володіла збірна Нідерландів, яка створила кілька небезпечних моментів, однак українців рятував воротар Георгій Бущан. Саме головно завдяки йому перший тайм закінчився безгольовою нічиєю.
Утім, Бущан виявився безсилим невдовзі після початку другого тайму, коли півзахисник голландців Джоджіньо Вейналдум на 52-ій хвилині відкрив рахунок: воротар українців, намагаючись перервати фланговий простріл, відбив м'яч на гравця "помаранчевих". А вже на 59-ій хвилині нападник збірної Нідерландів Ваут Веггорст з близької відстані подвоїв перевагу - 2:0. В обох епізодах невпевнено зіграв захисник українців Віталій Миколенко.
На 75-ій хвилині Андрій Ярмоленко прекрасним ударом з-за меж штрафного майданчика у дальню "дев'ятку" скоротив відставання. А на 79-ій хвилині після навісу зі штрафного Руслана Маліновського Роман Яремчук прекрасним ударом головою зрівняв рахунок.
Роман Яремчук зрівнює рахунок
Утім, на 85-ій хвилині захисник голландців Дензел Дюмфріз у повітрі переграв Олександра Зінченка та відправив м'яч у ворота збірної України - Георгій Бущан дістав м'яч, однак парирувати не зміг. У підсумку 3:2 на користь збірної Нідерландів.
В інших матчах цього дня збірна Англії завдяки голу Рахіма Стерлінга перемогла хорватів з рахунком 1:0, а у протистоянні суперників збірної України в групі "C" - команд Австрії та Північної Македонії - сильнішими виявилися австрійці - 3:1.
Наступний матч українці проведуть проти збірної Північної Македонії 17 червня у Бухаресті.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Лондон - стадіон "Вемблі"
Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Вемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Вемблі". На "Вемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Мюнхен - Allianz Arena
Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Рим - Олімпійський стадіон
Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Баку - Олімпійський стадіон
Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Санкт-Петербург - Крестовський стадіон
Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Копенгаген - стадіон "Паркен"
"Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу "Копенгаген" та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Амстердам - "Йоган Кройф Арена"
Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Бухарест - Національний стадіон
Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Севілья - Олімпійський стадіон
Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Будапешт - "Пушкаш Арена"
Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Глазго - стадіон "Гемпден-Парк"
До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".