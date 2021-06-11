Євро-2020: матч між Данією та Фінляндією перервали через непритомність гравця

Матч між збірними Данії та Фінляндії на Чемпіонаті Європи з футболу у суботу, 12 червня, у Копенгагені було перервано після того, як раптово на полі знепритомнів данський півзахисник Крістіан Еріксен. Медики на полі намагалися реанімувати 29-річного футболіста, йому робили непрямий масаж серця.

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Гру перервали через "медичний нещасний випадок", повідомив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Диктор на стадіоні закликав глядачів залишатися на своїх місцях до подальшої інформації. Інцидент стався на 43-й хвилині гри без стороннього впливу на гравця. Через десять хвилин після того, як Еріксон знепритомнів, гравці збірної Фінляндії пішли з поля. Данські футболісти залишалися біля свого товариша. Ще за кілька хвилин медики винесли його з поля. Згодом в УЄФА повідомили, що стан Еріксена стабілізувався після доправлення до лікарні, він перебуває при тямі. Точної інформації про те, що саме сталося з гравцем, поки немає.

Згодом в УЄФА повідомили, що матч продовжать о 20:30 за середньоєвропейським часом.

Нагадаємо, Євро-2020 розпочалося напередодні в Римі матчем збірних Італії та Туреччини, в якомі перемогли господарі з рахунком 3:0.

У першому матчі дня збірні Уельсу та Швейцарії зіграли в Баку внічию 1:1.