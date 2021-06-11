Стартовий матч Євро-2020 завершився з нищівним рахунком

Футболісти збірної Італії з рахунком 3:0 завдали поразки національній команді Туреччини у стартовому матчі чемпіонату Європи-2020. Матч відбувся у п'ятницю, 11 червня, у Римі.

Італійці повели в рахунку на 53-й хвилині завдяки автоголу турецького футболіста Меріха Демірала. На 66-й хвилині гол у ворота збірної Туреччини забив Чіро Іммобіле, на 79-й - Лоренцо Інсіньє.

Команди є представниками групи А, в яку також входять Швейцарія та Уельс.

Збірна України грає у групі C з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. Загалом у турнірі візьмуть участь 24 збірні, розділені на шість груп по чотири команди в кожній. У плей-офф (1/8 фіналу) вийдуть по дві кращі команди кожної з груп, а також чотири з шести команд, що зайняли третє місце і мають серед них найкращі показники.

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Нагадаємо, чемпіонат мав відбутись у 2020 році, проте був перенесений через пандемію COVID-19. Зараз від триватиме до 11 липня у 11 містах різних країн. Головною метою всіх команд є стадіон "Уемблі" в Лондоні, адже саме там пройдуть обидва півфінали та фінал.