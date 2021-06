У Римі стартував Євро-2020

У столиці Італії Римі на Олімпійському стадіоні ввечері у п'ятницю, 11 червня, розпочався Чемпіонат Європи з футболу 2020 року. Євро-2020 стартував з матчу збірних Італії та Туреччини (група А).

Стартовому поєдинку передувала яскрава церемонія відкриття з піротехнічним шоу. На церемонії виступив популярний італійський виконавець Андреа Бочеллі, після чого співак Боно, гітарист The Edge та DJ Martin Garrix виконали офіційну пісню чемпіонату We are the people.

Церемонія відкриття Євро-2020

На першому матчі дозволили заповнення 25 відсотків місць на трибунах Олімпійського стадіону, тобто присутність майже 16 тисяч глядачів. Очікували, що на матчі будуть присутні близько семи тисяч італійських і трьох тисяч турецьких фанів.

Турецькі фани на трибунах Олімпійського стадіону у Римі

Уперше в історії Чемпіонатів Європи з футболу цього року турнір відбудеться в 11 містах у 10 різних державах з 11 червня до 11 липня. Євро-2020 було перенесено з 2020-го на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Збірна України з футболу зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Перший поєдинок групової стадії українська збірна зіграє у неділю, 13 червня, проти збірної Нідерландів у Амстердамі.