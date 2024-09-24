Greenpeace: РФ постачає нафту до ЄС морем в обхід санкцій

За даними природоохоронної організації Greenpeace, Росія вже кілька тижнів постачає сиру нафту безпосередньо в європейські порти в обхід санкцій ЄС. Про це свідчать дані супутникової системи GPS, йдеться в розслідуванні Greenpeace, отриманому DW у вівторок, 24 вересня.

За його даними, до цих перевезень причетні, насамперед, судна грецьких судноплавних компаній, частина з яких входить до так званого російського "тіньового флоту" - танкерів, підозрюваних у допомозі РФ в обході санкцій.

Танкери виходили завантаженими з РФ і розвантажувалися в ЄС

Розслідувачі проаналізували супутникові дані з липня 2024 року про пересування приблизно 15 танкерів, які курсували між ЄС і російськими портами Приморськ і Усть-Луга на Балтійському морі, а також чорноморським Новоросійськом. Кожен з таких танкерів довжиною близько 250 метрів здатний перевозити понад 150 мільйонів літрів сирої нафти.

На основі показників осадки суден - глибини їхнього занурення у воду - було зроблено висновок про те, що з російських нафтових портів кораблі виходили повністю завантаженими. Після прибуття в порти призначення їхня осадка зменшувалася на кілька метрів, що розцінюється як доказ повного або часткового розвантаження.

Як зазначає Greenpeace, імпорт російської сирої нафти порушує чинні санкції ЄС, адже транспортування російської нафти морським шляхом заборонено з березня 2023 року.

Експорт нафти на старих танкерах - загроза для Балтики

Крім того, за даними Greenpeace, експорт російської нафти на застарілих танкерах, що перебувають у поганому стані, загрожує німецькому узбережжю Балтійського моря. Загроза нафтової катастрофи різко зросла після початку війни РФ проти України й набуття чинності санкцій щодо Росії, заявила організація.

Під час дослідження екологи вивчили дані морського судноплавства з 2021 по 2024 рік. Вони зокрема зосередилися на танкерах, що відправлялися з російських балтійських портів - Приморська, Санкт-Петербурга, Усть-Луги й Висоцька і пливли уздовж німецького узбережжя - це один з основних морських шляхів з портів РФ в міжнародні води. Крім того, вздовж маршрутів танкерів було встановлено спеціальні буї з GPS-трекерами з метою моделювання можливих наслідків розливу нафти.

У разі катастрофи постраждає німецьке узбережжя

Експеримент показав, що в разі нафтової катастрофи під загрозою опиняться населені пункти в районах Ростока, Любека і Кіля, повідомили DW в організації. При цьому експерти Greenpeace впевнені, що нафтова катастрофа в Балтійському морі є лише питанням часу.

Відтоді як ЄС припинив імпортувати російську нафту, РФ стала відправляти більше сирої нафти морським шляхом, зазначають автори дослідження. За даними Greenpeace, у 2023 році через Балтійське море пройшли майже 1000 нафтових танкерів - так багато, як ніколи раніше.

Танкери недостатньо застраховані

Крім того, біля німецького Балтійського узбережжя судна проходять через особливо небезпечний для судноплавства район - протоку Кадет, що являє собою систему глибоких каналів на дні моря. При цьому багато танкерів російського "тіньового флоту" недосить застраховані, тож незрозуміло, хто буде відшкодовувати збитки в разі катастрофи.

Протягом останніх тижнів увагу ЗМІ також привернула ситуація з пошкодженим вантажним судном Ruby, що йде під мальтійським прапором з вантажем вибухонебезпечної аміачної селітри. Наприкінці серпня, одразу після виходу з російського порту Кандалакша, суховантаж сів на мілину і потребує ремонту. Відтоді жоден європейський порт не погодився його прийняти через загрози, які становить його вантаж.