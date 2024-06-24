Євросоюз запровадив 14-й пакет санкцій проти РФ

Нові санкції ЄС передбачають заборону на перевантаження російського СПГ у портах ЄС. Утім, купівля трубопровідного газу в "Газпрому" та імпорт російського СПГ в ЄС як і раніше, залишаються не під санкціями.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 24 червня, схвалила 14-й пакет санкцій проти Росії, йдеться у повідомленні органу.

Так, перебачена заборона використовувати порти ЄС як пункти перевалки для подальшого відправлення російського СПГ до третіх країн, наприклад, Азії та інвестувати кошти європейських компаній у СПГ-проєкти в РФ, наприклад, у порт Мурманська.

Тим часом купівля трубопровідного газу в "Газпрому" та імпорт російського СПГ в Євросоюз як і раніше, залишаються не під санкціями.

Боротьба з "тіньовим експортом" до РФ

Також ЄС передбачив низку новацій для боротьби з обходом Росією раніше запроваджених санкцій - коли західну продукцію закуповують не безпосередньо в її виробників, а через посередників в інших країнах, наприклад у Туреччині або Казахстані.

Зазначається, що компанії в ЄС повинні "будуть докласти всіх зусиль" для гарантування того, що їхні дочірні компанії в третіх країнах не беруть участі в будь-якій діяльності, яка призведе до обходу санкцій.

Також, оператори ЄС, які продають товари військового призначення третім країнам, повинні запровадити механізми "належної обачності", здатні ідентифікувати та оцінити ризики реекспорту до Росії, та знизити їх. Крім того, оператори з ЄС, які передають партнерам із третіх країн передові розроби для виробництва товарів військового призначення, повинні будуть прописувати у договорі зобов'язання не поставляти такі товари в РФ.

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Санкції на російський аналог SWIFT

Також компаніям з ЄС відтепер заборонено користуватися Системою передачі фінансових повідомлень Центрального банку РФ (СПФП) - російським аналогом міжнародної платіжної системи SWIFT. ЄС Заборонено також здійснювати транзакції з підсанкційними компаніями і особами, використовуючи SPFS за межами Росії. Як пише Bloomberg, у 2023 році частота використання російської платіжної системи потроїлась порівняно з 2022 роком. Сьогодні з нею працюють понад 150 іноземних банків у 20 країнах, включно з Китаєм, Білоруссю, Вірменією, Таджикистаном і Казахстаном.

Крім того, ЄС заборонив політичним партіям, неурядовим організаціям і медіа у ЄС біл приймати фінансування, що надходить від РФ та її довірених осіб.

Транспортні та експортні обмеження

Серед іншого, ЄС наклав санкції на 27 суден, які, зокрема, причетні до транспортування військового обладнання для Росії і вкраденого українського зерна. Їм заборонено доступ до портів ЄС.

Також розширено обмеження для компаній і осіб з РФ на польоти в ЄС. Відтепер заборона на посадку, зліт або політ над територією ЄС також поширюватиметься на всі повітряні судна, які використовуються для нерегулярних польотів. Розширено заборону на транспортування вантажів автомобільним транспортом по території ЄС - тепер не зможуть транспортувати оператори ЄС, які належать на 25 відсотків або більше російським фізичним або юридичним особам.

Крім того, ЄС додав 61 нову компанію до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у війні проти України. До них будуть застосовані більш жорсткі експортні обмеження. Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах.

Також розширено обмеження на експорт товарів, які сприяють збільшенню російського промислового потенціалу. Зокрема, йдеться про хімікати, включаючи марганцеві руди та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийне обладнання, монітори та електричне обладнання. Також посилено обмеження щодо імпорту гелію з Росії.

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У списки санкцій потрапили 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що "підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Санкції набудуть чинності після того, як будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС. В Раді пообіцяли, що це станеться незабаром.