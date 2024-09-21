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Країни Європи не приймають пошкоджене судно з Росії

Валерій Сааков | Ольга Лебедєва
21 вересня 2024 р.

183-метрове судно з РФ з вибухонебезпечним вантажем сіло на мілину після навантаження в Кандалакші наприкінці серпня. Відтоді команді не вдається знайти порт для ремонту - їй відмовили Норвегія, Данія і Швеція.

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Пошкоджений корабель у Балтійському морі, фото з архіву
Пошкоджений корабель у Балтійському морі, фото з архівуФото: Johan Nilsson/TT News Agency/REUTERS

Порти Північної Європи відмовляються прийняти пошкоджене судно General Cargo Ruby з аміачною селітрою, що прямує з Росії під мальтійським прапором. Так, увечері 20 вересня німецькі служби помітили в територіальних водах ФРН вантажний корабель з вибухонебезпечними хімічними добривами, буксируваний у Балтійському морі, пише в суботу, 21 вересня, агенція AFP з посиланням на представника управління федеральної поліції в Бад-Брамштедті.

За даними поліції, порти Норвегії, Данії та Швеції відмовилися приймати пошкоджене судно. Водночас, судячи з сайтів відстеження судів, Ruby мав прибути в понеділок в Клайпеду в Литві. В кінці серпня він покинув порт Кандалакша в Мурманській області, вказують німецький портал Tagesschau, що належить суспільно-правовому мовнику ARD, і норвезька газета The Barents Observer.

Судно сіло на мілину незабаром після завантаження

Як повідомляють ЗМІ, на борту 183-метрового судна - 20 тисяч тонн вибухонебезпечного нітрату амонію - тобто саме тої речовини, що, приміром, спричинила руйнівний вибух в порту Бейрута в 2020 році. Через лише кілька годин після навантаження корабель сів на мілину, вказує Tagesschau з посиланням на звіт влади Норвегії про подію, котрий отримала студія ARD в Стокгольмі.

Пошкодження судна були зареєстровані в Норвегії. "Судноплавна компанія повідомила нам, що пошкоджені корпус і гребний гвинт корабля, в нього потрапило трохи води", - вказав представник судноплавного відомства Норвегії Даг Інге Орхус. Суховантажу не було дозволено залишитися в порту Тромсе на півночі Норвегії і він продовжив рух, повідомляє далі Tagesschau.

За словами Орхуса, рішення пов'язане з небезпекою для міста. "Корабель необхідно відремонтувати, але це неможливо в такій близькості від міста. Вантаж не становить небезпеки, поки він там просто лежить. Але зовнішні впливи, такі як роботи на судні (...) можуть становити досить значний ризик", - пояснив він.

 

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