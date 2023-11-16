США запровадили санкції щодо перевізників російської нафти

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило нові санкції щодо трьох компаній, які використовували свої танкери для перевезення російської сирої нафти із порушенням цінового обмеження на рівні 60 доларів за барель, встановленого країнами Великої сімки, Європейським Союзом та Австралією. Про це у четвер, 16 листопада, повідомляється на сайті міністерства фінансів США .

Згідно з оголошеним рішенням Вашингтона, обмеження застосовуються щодо трьох компаній, які зареєстровані в Об’єднаних Арабських Еміратах - Kazan Shipping Incorporated, Progress Shipping Company Limited і Gallion Navigation Incorporated. Вона є власниками танкерів "Казань", "Ліговський проспект" і "NS Century" відповідно. За допомогою цих танкерів здійснювався експорт російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель після того, як "стеля цін" набула чинності.

Ухвалений пакет обмежень передбачає блокування всього майна вищезазначених компаній, яке знаходяться в США або у володінні чи під контролем громадян США, наголошують у мінфіні. Крім того, громадянам США заборонені усі транзакції з підсанкційними компаніями.

"Ми прагнемо підтримувати ринкову стабільність, незважаючи на війну Росії проти України, водночас скорочуючи прибутки, які Кремль використовує для фінансування своєї незаконної війни, і залишаючись непохитними у переслідуванні тих, хто сприяє ухиленню від "стелі цін", - наголосив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

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Санкції США щодо посадовців Західних Балкан

Крім того, в США додали до санкційного списку 10 фізичних і 18 юридичних осіб, які причетні до корупції і просування інтересів Росії на Західних Балканах.

Так, під обмеження потрапили троє посадовців у Боснії і Герцеговині - член виконавчої ради Союзу незалежних соціал-демократів Саво Цвєтінович і міністр промисловості і енергетики Сербії Петар Джокич, а також Душко Перович - багаторічний керівник представництва Республіки Сербія у Москві. Також у списку - компанія BN Inzinjering, яка сприяла незаконній передачі в Росію через Боснію і Герцеговину вертолітних двигунів українського виробництва.

У Чорногорії під санкції США потрапили представники організованої злочинності - Міодраг Давидович і Браніслав Мікунович, які причетні до корупції та дій, спрямованих на підрив незалежності демократичних інститутів Чорногорії. Також обмеження наклали на Сергія Самсоненка, який має громадянство Росії і Північної Македонії і проживає у останній та причетний до відмивання грошей.

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Крім того, обмеження запровадали щодо двох сербських політиків. Йдеться про президента політичної партії "Сербська права" Мішу Вацича, який був спостерігачем на російських псевдореферендумах на тимчасово окупованих Росією територіях України у вересні 2022 року. А також - про засновника Сербської народної партії Ненада Поповича та низку його компаній.