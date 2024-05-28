Швеція призупиняє плани передати Україні винищувачі Gripen

Країни-партнери вирішили зосередити зусилля на передачі Україні винищувачів F-16, тому закликали Швецію "почекати" з Gripen, заявив міністр оборони країни Пол Йонсон.

Швеція призупиняє плани щодо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen, щоб забезпечити передачу їй американських F-16. Про це у вівторок, 28 травня, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон шведському інформаційному агентству TT, цитує Reuters.

"Інші країни коаліції закликали нас почекати з системою Gripen, заявив він. - Це пов’язане з тим, що зараз у центрі уваги надання системи F-16".

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Нагадаємо, минулого року уряд Швеції доручив збройним силам країни вивчити можливість передачі Україні винищувачів Gripen.

Як повідомляли тоді шведські ЗМІ, уряд цікавило, як така передача вплине на обороноздатність Швеції та як швидко військово-повітряні сили країни зможуть отримати навзамін нові винищувачі.

Тоді ж пілоти Повітряних сил Збройних сил України пройшли ознайомче навчання на винищувачах Gripen. Воно включало тестові польоти як на літаках, так і на тренажерах, а також інформаційні сесії для наземної команди.