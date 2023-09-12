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Швеція може передати винищувачі Gripen Україні - ЗМІ

Валерій Сааков
12 вересня 2023 р.

Уряд Швеції цікавиться у своїх збройних сил, чи є можливість передати Україні частину винищувачів Gripen без шкоди для обороноздатності країни.

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Винищувач Gripen
Винищувач Gripen може стати другим західним бойовим літаком на озброєні Повітряних сил ЗСУФото: Gregor Fischer/dpa/picture-alliance

Уряд Швеції звернеться до збройних сил країни з проханням вивчити можливість передачі Україні винищувачів Gripen. Про це повідомило у вівторок, 12 вересня, Шведське громадське радіо (SR) з посиланням на неназвані джерела.

За даними співрозмовників журналістів, уряд цікавить, як така передача вплине на обороноздатність Швеції та як швидко військово-повітряні сили (ВПС) країни зможуть отримати навзамін нові винищувачі.

Як повідомляє SR, уряд може офіційно звернутися до збройних сил уже в четвер, 14 вересня, з проханням розглянути це питання. Згідно з даними мовника, Україна сподівається отримати 16-18  винищувачів Gripen, виробництва шведської компанії Saab.

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У червні Швеція заявила, що надасть курс ознайомчого вивчення Gripen українським пілотам, але уряд наголошував, що йому потрібні всі наявні у ВПС літаки для захисту шведської території.

Минулого місяця лідер опозиції заявив, що Швеція має підготуватися до передачі Україні частини літаків Gripen, як тільки завершиться вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Втім Стокгольм досі чекає на відповідну ратифікацію з боку двох країн-членів НАТО - Туреччини та Угорщини, нагадує агентство Reuters.

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Gripen може стати другим західним бойовим літаком на озброєнні ЗСУ

Раніше Нідерланди, Данія, а згодом і Норвегія заявили про готовність передати Україні винищувачі F-16, на зміну яким у країнах мають прийти новітні F-35.

Згодом ще кілька країн НАТО, у тому числі США, Португалія та Румунія, зголосилися допомогти з вишколом українських пілотів, яким потрібно пройти ретельний курс підготовки, перш ніж вони зможуть ефективно застосовувати F-16 у бойових умовах.

Досі Захід передав Україні лише літаки радянського виробництва - насамперед МіГ-29, з якими пілоти та інженери Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) добре знайомі, тож потреби в перепідготовці не було.

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