Україна потребує щонайменше 150 літаків - Повітряні сили

Україна потребує щонайменше 150 сучаних літаків для ефективного виконання поставлених завдань, заявили в Повітряних силах. Основою мають стати F-16, однак не виключається варіант з літаками Gripen й "іншими розробками".

Україна потребує щонайменше 150 сучаcних літаків для ефективного виконання поставлених завдань у війні з РФ. Про це у суботу, 13 квітня, в ефірі єдиного телемарафону заявив речник командування Повітряних Сил Збройних сил України (ЗСУ) майор Ілля Євлаш.

За його словами, "навіть дві ескадрилії, до 18 літаків, могли би суттєво вплинути на ситуацію в повітряному просторі".

"Ми не забуваємо про ту авіацію, яка наразі в нас є на озброєнні. Це і радянські літаки, однак вони вже морально застаріли. Тому ми потребуємо повного переозброєння... Нам необхідно щонайменше 150 літаків, щоб ефективно виконувати поставлені завдання. Основа - це F-16. Однак можуть бути такі варіанти, як Gripen й інші розробки", - зазначив він.

За його словами, постачання літаків Gripen також розглядається в якості оновлення парку бойової авіації.

Коли очікувати F-16 в Україні

У середині березня видання The New York Times писало, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США. При цьому, до моменту їхнього повернення на лінію фронту Україна отримає лише шість таких літаків із приблизно 45 обіцяних європейськими союзниками.

Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів, що достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Однак, за даними ЗМІ, у січні міністерство оборони Данії визнало, що перші шість F-16 надійдуть до України на пів року пізніше, ніж оголошувалося, тобто у другому кварталі 2024 року.

Оголошуючи влітку 2023 року плани передачі Києву таких винищувачів, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що винищувачі можуть надійти в Україну вже до кінця року, згодом у Копенгагені сподівалися передати їх навесні 2024 року. Однак, у данському міноборони наголосили, що деякі умови для розгортання F-16 в Україні досі не виконані.