До польотів на F-16 влітку будуть готові 12 українців - NYT

Підготовка українських пілотів і техніків для F-16 зайняла більше часу ніж очікувалось, пише The New York Times. Перші шість літаків з 45 обіцяних мають задіяти в Україні вже в липні.

Очікується, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США. При цьому до моменту їхнього повернення на лінію фронту Україна отримає лише шість таких літаків із приблизно 45 обіцяних європейськими союзниками, йдеться в матеріалі The New York Times, опублікованому в понеділок, 11 березня.

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Причини затримок пов'язані з довготривалим процесом навчання українського льотного складу, зазначає NYT. І попри те, що порівняно зі стандартним навчанням на F-16, підготовка українських льотчиків відбувається "з блискавичною швидкістю", вона все ж таки просувається не так швидко, як сподівалися Україна та її союзники. Щоб ефективно використовувати ці винищувачі, пілотам, навченим літати на радянських літаках, довелося спершу освоїти англійську мову і вивчити західні льотні технології, нагадує видання.

Крім того, на відправку Києву винищувачів довго не погоджувався Вашингтон. В адміністрації президента США Джо Байдена наголошували, що F-16 навряд чи зможуть змінити стан справ на фронті, оскільки навчання їхньому обслуговуванню може зайняти роки.

Навчання українців на F-16

Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів, що достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія відправить перші шість F-16 наприкінці весни, ще 13 мають прибути до кінця року і 2025 року. Інші країни з датами поставок поки не визначилися.

Навчання українських пілотів розпочалося в серпні 2023 року на авіабазі Скрідструп на півдні Данії, де, крім того, проходять підготовку близько 50 технічних спеціалістів для обслуговування та ремонту літаків, а також для роботи з комплектами озброєння.

Підготовка техніків може призвести до додаткових затримок, пише NYT, оскільки для обслуговування одного F-16 потрібно від восьми до 14 осіб. Доки не буде достатньої кількості екіпажів для обслуговування винищувачів, західні підрядники повинні будуть супроводжувати літаки в Україну. Крім того, необхідність ремонту застарілих і пошкоджених через війну злітно-посадкових смуг в Україні може ще більше відтермінувати появу F-16 на фронті.

Потреби в авіації на українському фронті

У виданні відзначають, що останніми тижнями Росія застосовує більш агресивну повітряну підтримку для закріплення на сході України, використовуючи свої бойові літаки для скидання керованих авіабомб на великі відстані на лінію українського фронту. Україна відчайдушно потребує більше зброї, будь-якого виду, оскільки у неї закінчуються артилерійські снаряди та інші боєприпаси, в той час як республіканці в Конгресі затримують додаткову американську військову допомогу. Винищувачі F-16, ймовірно, будуть озброєні ракетами і бомбами малої і середньої дальності, що частково компенсує нестачу наземних боєприпасів.