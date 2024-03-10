CNN: Нова авіабомба РФ завдає значних втрат на лінії фронту

Росія почала активно використовувати потужну авіаційну бомбу ФАБ-1500, яка знищує українську оборону та похитнула терези на лінії фронту, йдеться у матеріалі CNN.

Росія почала активно використовувати потужну плануючу авіаційну бомбу ФАБ-1500, яка знищує українську оборону та похитнула терези на лінії фронту. Як йдеться у матеріалі CNN, опублікованому у неділю, 10 березня, ця авіабомба здатна створити кратер шириною п'ятнадцять метрів.

Бомбу доставляють винищувачі з відстані приблизно 60-70 кілометрів, поза зоною дії багатьох українських засобів протиповітряної оборони (ППО). ФАБ-1500 наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил, які дозволяють їй планувати до цілі.

Як повідомив CNN солдат 46-ї окремої аеромобільної бригади, росіяни активно почали застосовувати саме ФАБ-1500 для обстрілів Красногорівки у Донецькій області.

"Чому вони використовують ФАБ-1500? Бо шкода, завдана нею, дуже серйозна. Якщо виживеш, то у тебе гарантовано буде контузія. Це чинить великий тиск на моральний стан солдатів. Не всі наші хлопці це витримають. Хоча вони вже більш-менш звикли до ФАБ-500, але ФАБ-1500 - це пекло", - сказав він СNN.

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Застосування авіабомб при захопленні Авдіївки

Використання авіабомб стало критичним елементом російського наступу в Донецькій області, особливо в Авдіївці та навколо неї.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив CNN, що "напередодні та під час бою за Авдіївку за кілька днів було випущено сотні авіабомб". "Тільки на Авдіївському напрямку за 48 годин їх використано 250 штук", - зазначив він.

ФАБ-1500 є найпотужнішою в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз перетворюються на заводі під Москвою в дешеву, але потужну версію ракети. "Це недешева або швидка трансформація, але все ж це набагато менше, ніж мільйони доларів, які коштує ракета. Це копійки в порівнянні з ракетою", - заявив CNN Ігнат.

Мають точність до 5 метрів

Російські військові блогери почали згадувати про цю авіабомбу у вересні 2023 року, коли її перевіряли на точність. Телеграм-канал Fighterbomber зазначив, що "після багатьох місяців спроб і помилок" ФАБ-1500 вперше "точно" вразив свою "бойову ціль". Fighterbomber, близький до російських військових, стверджував, що нещодавно розроблений плануючий комплект збільшив радіус дії бомб. Також було сказано, що ФАБ-1500 має точність до п'яти метрів.

Старший науковий співробітник британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джастін Бронк у розмові з СNN зазначив, що переобладнані авіабомби ФАБ можна використовувати лише проти фіксованих цілей, але основні українські позиції росіянам загалом відомі.

Протидіяти можна за допомогою ППО

Російські літаки, які скидають ці бомби, не є невразливими. Військово-повітряні сили України за останні тижні заявили про збиття кількох винищувачів Су-34. Але більшість українських засобів протиповітряної оборони не мають дальності вражати літаки за 70 кілометрів.

Як зазначив CNN Юрій Ігнат, протиповітряна оборона (ППО) України "стає сильнішою, але все одно нам цього недостатньо". "Су-35 і Су-34 не наближаються так близько, як хотілося б. І все-таки, якби у нас було більше протиповітряної оборони великої дальності, ми б змогли збивати ці літаки далі (від нашої лінії фронту)", - додав він.

Джастін Бронк зазначив СNN, що розробка плануючих авіабомб дала росіянам можливість більг ефективно використовувати свою тактичну авіацію, на відміну від дальніх бомбардувальників, після її обмеженої ролі на першому етапі війни. За його словами, американський комплекс Patriot є чи не єдиним захистом, який має радіус дії, щоб протистояти загрозі, але в України кількість таких комплексів є обмеженою, а ракети, які використовує Patriot, є дефіцитом через затримку ухвалення Конгресом США чергового пакета військової допомоги Україні.