РФ скинула авіабомбу на центр Курахового - поранені 16 людей

Армія РФ 3 березня завдала удару керованою авіабомбою по Кураховому, внаслідок чого поранень дістали 16 цивільних. Також обстрілів зазнали Покровськ та Херсон. ЗСУ звинуватили противника у застосуванні хімзброї.

Російські війська у неділю, 3 березня, завдали удару керованою авіабомбою по Кураховому, внаслідок чого поранення отримали 16 цивільних. Про це у Telegram повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід - ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу. На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники. Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані", - зазначив він.

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Також Донецька ОВА повідомила про те, що о 6:30 російська ракета вдарила по житловому кварталу Покровська, внаслідок чого поранення отримали три людини.

"Шкоди зазнали 14 багатоповерхівок, 4 приватні будинки і 2 заклади освіти. Окупанти пошкодили газогін, тому 1800 абонентів наразі лишаються без газу. Переважно вибухова хвиля вибила в оселях вікна та двері. Наразі на місці обстрілу людям надається допомога у відновленні пошкодженого майна. Відповідні служби ремонтують газогін. Газопостачання планують відновити найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

У Херсоні - прямі влучання у житлові будинки

Зранку неділі армія РФ з окупованого лівого берега Дніпра кілька разів вдарила по Корабельному району Херсона, про що повідомив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

"Відомо принаймні про п'ять прямих влучань у житлові будинки. Пошкоджені квартири, дах, МАФи тощо. Інформації про поранених немає", - зазначив він.

РФ застосувала хімбоєприпаси - Тарнавський

За минулу добу в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" російські військові здійснили дев'ять скидань із дронів боєприпасів із хімічною речовиною, про що заявив генерал Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог за минулу добу завдав 14 авіаударів (їх кількість послідовно скорочується), вчинив 43 бойові зіткнення, 950 обстрілів та 90 ударів дронами-камікадзе. Серед іншого, росіяни здійснили одразу 9 скидів з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною, що, нагадаю, є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї", - зазначив він у Telegram.

За його словами, "обстановка залишається складною, проте контрольованою", а на Авдіївському напрямку "вона стабілізується".