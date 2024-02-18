ISW: КАБ забезпечили силам РФ в Авдіївці підтримку з повітря

Війська Росії в Авдіївці масовано використовували керовані авіаційні бомби, забезпечивши таким чином близьку підтримку з повітря для своїх сил, йдеться в аналізі ISW.

В останні дні боїв за Авдіївку на Донеччині війська Росії, ймовірно, змогли тимчасово забезпечити локалізовану перевагу в повітрі та надати своїм наземним силам близьку підтримку. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни в аналізі за суботу, 17 лютого.

В ISW наводять слова речника однієї з українських бригад, яка брала участь у операції поблизу Авдіївки, який 17 лютого заявив, що за минулу добу війська РФ випустили по українських позиціях у Авдіївці 60 керованих авіаційних бомб (КАБ). Водночас один з українських військовослужбовців, задіяних у бойових діях в цьому районі, повідомив, що за останні дні російські сили випустили близько 500 КАБ по Авдївці.

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ISW: РФ вперше застосувала КАБ для підтримки з повітря

З початку 2023 року російські війська поступово збільшили використання КАБ у всій зоні бойових дій, втім нещодавнє масове застосування цього виду ударного озброєння в Авдіївці - це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби для забезпечення близької підтримки з повітря військам, які вели наступ, констатують аналітики ISW.

Те, що російські війська мали змогу завдавати таких ударів у активній ділянці фронту впродовж декілької днів свідчить про те, що українські Сили оборони не змогли заблокувати їм доступ до повітряного простору навколо Авдіївки. Російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі, щоб забезпечити захоплення більшої частини населеного пункту.

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Без допомоги ресурси ППО України можуть значно вичерпатися, вважають аналітики

В ISW вважають, що у наданні Україні військової допомоги від західних партнерів можуть призвести до того, що ресурси української протиповітряної оборони значно вичерпаються, і це може дозволити силам РФ повторити ті дії, які забезпечили їм успіх у наступі на Авдіївку.

Напередоні міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що одним із головних уроків оборони Авдіївки є те, що українським силам потрібні сучасні системи ППО оборони, щоб запобігти використанню російськими військами керованих авіаційних бомб. Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що для того, щоб зупинити подібні удари, українській ППО необхідно збивати російські штурмовики Су-34 і Су-35, які запускають такі бомби.

Президент США Джо Байден у розмові з репортерами прокоментував відведення українських військових із Авдіївки, наголосивши на ролі, яку в цьому відіграв дефіцит боєприпасів у України. "Українським солдатам довелося нормувати боєприпаси через скорочення запасів через бездіяльність Конгресу", - зазначив президент США. Це спричинило "перші помітні успіхи Росії за останні кілька місяців", додав американський лідер.

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ЗСУ вийшли з Авдіївки

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що після тривалих боїв Сили оборони України виводять свої підрозділи з Авдіївки. "Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - написав він у Facebook.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що вихід відбувався відповідно до плану, але на заключному етапі операції "деяка кількість українських військовослужбовців" потрапила в полон.