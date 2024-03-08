Як ЗСУ за лічені дні збили понад десяток російських літаків

У ЗСУ стверджують, що РФ втратила у війні майже 350 військових літаків. Лише за останні тижні було збито щонайменше 13 із них, переважно Су-34. DW з'ясовувала, як це вдалося.

Протягом двох останніх тижнів лютого Україна прозвітувала про безпрецедентну кількість і якість збитих російських військових літаків за дуже короткий період часу. За даними ЗСУ, у лютому їм вдалося збити 13 літаків, переважно Су-34. Це дуже різке збільшення порівняно з іншими тижнями війни. Як Україні це вдалося?

За оцінками опитаних DW експертів, перша причина - російські літаки почали частіше вилітати. Намагаючись просунутись на Сході, росіяни завдають суттєво більшої кількості авіаударів по українських позиціях. Отже, більше бойових вильотів - більше потенційних цілей для української ППО. Крім того, росіяни стали використовувати більше ФАБів - фугасних авіабомб. "Проблема полягає в тому, щоб використовувати ці ФАБи, бомбардувальники мають літати дуже високо. Отже, їм доводиться літати на великій висоті, а тому українці можуть їх побачити і перехопити значно раніше. І це може бути однією з причин, чому збито багато російських літаків", - вважає експертка з оборонних досліджень у Кінгз-коледжі Лондона Марина Мірон (Marina Miron). За її словами, російські війська намагаються поцілити у батареї протиповітряної оборони Patriot, хоч і знають, що це небезпечно.

F-16 уже в українському небі? Малоймовірно

У соцмережах можна також зустріти припущення, що збиття такої кількості російських літаків може бути результатом роботи американських винищувачів F-16, які Київ мав отримати від Заходу. Але жодних підтверджень цьому немає. За словами німецького експерта з російської безпекової політики Андраша Раца (Andras Racz), подібні повідомлення - елемент російської пропаганди. "Я не бачив доказів того, що Україна вже має боєздатні винищувачі F-16. Тим більше на сході України. Наратив про можливі F-16 в українському небі почався з російських Telegram-каналів. На мій погляд, це більше інформаційна операція, яка використовується для того, щоб "пояснити" російській громадськості, чому Росія втрачає так багато дорогоцінних літаків за такий короткий час", - переконаний експерт.

Захід пообіцяв Україні винищувачі F-16, але навчання пілотів іще не завершилося Фото: Sgt. Heather Ley/U.S. Air Force/AP Photo/picture alliance

У лютому в повітряних силах США повідомили, що перша група з чотирьох українських пілотів завершить навчання на F-16 до літа. Крім того, навчання пілотів - ще не все. За словами Андраша Раца, потрібно підготувати обслуговуючий персонал, а також мати різні типи аеродромів для експлуатації F-16, які відрізняються від колишніх радянських винищувачів. Німецький експерт з безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange) теж не підтримує версію про застосування F-16. "Ми точно знаємо, що вони скоро будуть в Україні, але їх ще немає. Натомість зараз дуже велика увага приділяється радіоелектронній боротьбі, і в цій сфері є багато можливостей, які і дають результат, як, наприклад, збитий (Україною російський літак. - Ред.) А-50, що впав у Краснодарському краї", - каже Ніко Ланґе.

Як збили "очі та вуха" РФ вартістю 500 мільйонів доларів

Російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 впав 23 лютого в Азовському морі за понад 200 кілометрів від лінії фронту, поблизу Приморсько-Ахтарська в РФ. За оцінками військових експертів, комплекс ППО Patriot не зміг би "дотягнутися" на таку відстань. А тому звучать припущення, що це міг бути старий радянський ЗРК С-200, а саме його модернізована версія, що має номінальну дальність 240 кілометрів. Інша версія - випадкове збиття літака російською системою ППО.

Один такий літак коштує, залежно від модифікації, до 500 мільйонів доларів. І це вже другий подібний літак, втрачений Росією від початку цього року. Перший А-50 українці збили над акваторією Азовського моря у січні. Це особливо цінний літак, так би мовити, "очі та вуха" авіаційного угруповання. А-50 використовується Росією для того, щоб контролювати повітряний простір, в якому діє авіація, виявляти цілі, координувати та спрямовувати свої бойові літаки. Крім того, він може відстежувати не лише повітряні, а й наземні цілі, наприклад, українські радари.

Припускають, що російський літак могла збити ракета ППО С-200 (на фото - на озброєнні Ірану) Фото: EPA/dpa/picture alliance

Надзвичайно болючою втратою для російських військ є не лише збиття цих двох літаків, а і втрата досвідчених льотчиків та операторів розрахунку радіолокаційного дозору. За штатним розкладом, на борту одного літака може перебувати до п'яти пілотів та до десяти операторів розрахунку радіолокаційного дозору. Скільки людей і хто саме загинув внаслідок збиття літаків, невідомо. Українські ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомляли про десятеро загиблих членів екіпажу А-50, збитого 23 лютого. "Ці літаки є критично важливими для того, щоб мати можливість координувати та комунікувати з військами і мати, так би мовити, очі в небі на випадок будь-яких загроз, особливо на тлі того, що російські можливості у космосі не можна порівняти з тим, що надали Україні західні партнери. І це росіяни дуже добре усвідомлюють", - зазначає Марина Мірон.

Саме збиття двох російських літаків-розвідників А-50 і стало однією з головних причин, як ЗСУ вдалося різко збільшити кількість збитих російських винищувачів останнім часом, переконані опитані DW експерти.

Україна зібрала інформацію зі збитих Су-34?

Іще одне з можливих пояснень, чому саме зараз Україні вдалося збити стільки російських винищувачів, - дані, отримані від збитих раніше літаків РФ. Як припускають опитані DW експерти, українцям вдалося зламати певні системи захисту російських літаків. "Україна, можливо, вже досягла певного прориву в розумінні, розшифровці та протидії системам радіоелектронної боротьби літаків Су. Україна вже збила низку літаків Су-34 і Су-35. Частина їхніх уламків потрапила до українців. І, звісно, Україна разом із союзниками робить усе, щоб зрозуміти саму роботу систем озброєння Росії. У тому числі засобів радіоелектронної протидії та іншого обладнання на російських літаках", - вважає Андраш Рац. Про яку саме інформацію може йтися, невідомо, адже нею не можуть поділитися у Повітряних силах України через очевидні міркування оперативної безпеки, каже експерт.

За даними ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 350 літаків. Підтвердити це доказами на фото чи відео вдається нечасто, адже, як кажуть у ЗСУ, Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях. За оцінками західних аналітиків, російські війська стрімко втрачають здатність контролювати повітря над півднем України. Водночас це не означає, що збиття дороговартісних російських літаків на кшталт А-50 триватиме такими темпам й надалі. Головна проблема України - брак боєприпасів до систем ППО внаслідок затримки західної допомоги.