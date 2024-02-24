Зеленський: Збиття А-50 - наслідок союзу України і партнерів

Володимир Зеленський запевнив, що за межами України зброю від партнерів не застосовують і не будуть.

Президент України Володимир Зеленський назвав збиття російського літака A-50У "результатом союзу України та партнерів".

"Що стосується A-50 та інших літаків наших ворогів - це в будь-якому випадку результат нашого союзу - України і партнерів. Без цього союзу нам було би дуже складно, а на деяких напрямках - неможливо боронити свою державу", - сказав він на пресконференції в Києві в суботу, 24 лютого - в другі роковини повномасштабної війни Росії проти України.

На запитання, якою зброєю уразили А-50, Зеленський відповів, що Україна застосовує зброю від партнерів для ударів по окупованих Росією територіях, а для ударів по території РФ - лише українську зброю.

"Якщо літак працює над тимчасово окупованою територією України - застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках - застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості і не має права застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території, і ніколи не буде цього робити", - сказав він.

Як повідомлялося, 23 лютого російський А-50У збили над Азовським морем. Він упав поблизу Приморсько-Ахтарська в РФ. За даними "Української правди", літак уразили з радянського зенітно-ракетного комплексу С-200, а весь екіпаж А-50 загинув - 10 окупантів.