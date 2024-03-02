ЗСУ заявили про збиття ще одного винищувача Су-34 Росії

Повітряні сили Збройних сил України 2 березня застосували зенітні керовані ракети по двох російських літаках Су-34 та Су-35. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук заявив, що підтвердилося збиття Су-34.

Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) у суботу, 2 березня, застосували зенітні керовані ракети по двох російських літаках Су-34 та Су-35. Як повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук, підтвердилося збиття Су-34.

"Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один. Продовжуємо бити окупанта!" - написав Олещук у Telegram. Перевірити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

За даними ПС ЗСУ, російський літак намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.

Раніше міністерство оборони України повідомляло про те, що протягом лютого 2024 року Повітряні сили збили 13 російських військових літаків: 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 та літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

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РФ призупинила польоти А-50 - британська розвідка

У звіті британської розвідки, опублікованому в п'ятницю, 1 березня, міністерством оборони Великобританії в соціальній мережі Х йдеться про те, що за тиждень після втрати другого літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління A-50У 23 лютого Росія призупинила польоти таких літаків на підтримку операцій в Україні.

"Ймовірно це триватиме доти, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ще один важливий засіб, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити українська протиповітряна оборона", - зазначає розвідка Великобританії.

Також британці вважають, що втрата "цього засобу, який гарантував щоденне командування і управління російськими повітряними операціями, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків".