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Залужний підтвердив збиття ЗСУ російського літака А-50

Ольга Журавльова
15 січня 2024 р.

Валерій Залужний розповів про проведену операцію Повітряних сил в Приазов'ї - знищено А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.

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Літак A-50
Літак A-50Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний підтвердив інформацію про ураження російського розвідувального літака в Азовському морі, про яке напередодні повідомили низка українських ЗМІ.

"Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22", - написав він у Telegram у понеділок, 15 січня.

А-50 - радянський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Він несе на собі радар і використовується у фронтовій розвідці для підготовки ударів і попередження атак противника. У Росії, за офіційними даними, менше 10 таких літаків. Вартість одного А-50 оцінюють у 330 мільйонів доларів.

Втрата подібних засобів авіації - це важкий удар по Повітряно-космічних силах РФ, збитки якого російський оборонно-промисловий комплекс не здатен компенсувати, зауважує профільне українське видання "Мілітарний". 

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