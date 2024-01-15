Українські сили збили літак А-50 над Азовським морем - ЗМІ

Українські військові уразили увечері неділі, 14 січня, два російські літаки - розвідувальний А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Про це з посиланням на профільні джерела повідомили українські видання "Громадське" та "РБК-Україна".

Літаки А-50 та ІЛ-22М перебували над акваторією Азовського моря. "Літак Іл-22М здійснював чергування в районі Стрілкового, а зрештою був підбитий вздовж узбережжяАзовського моря близько 21 години 14 січня. Після ураження, літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію, виклик "швидкої" та пожежної машини", - пише "РБК-Україна". Літак А-50 був збитий відразу після його заступу на чергування в районі Кирилівки близько 21 години, стверджує видання.

Ураження російських літаків також підтвердив заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін. Він зазначив у Telegram, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по ним близько 21 години над акваторією Азовського моря. За даними нардепа, після підбиття Іл-22М намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів після початку зниження в районі Керчі.

Втрата подібних засобів авіації - це важкий удар по Повітряно-космічних силах РФ, збитки якого російський оборонно-промисловий комплекс не здатен компенсувати, зауважує видання "Мілітарний". Офіційні представники Збройних Сил України цю інформацію поки що офіційно не коментували.

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