Штурмовики чи винищувачі: Олещук відповів на заяву Сирського

Командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук публічно підтримав позицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій.

"Закликаю представників медіа, військових експертів виважено оприлюднювати інформацію і не робити передчасних висновків! А також не задавати незручні питання офіційним представникам виду. Інформація - зброя, яку ворог активно використовує на цьому фронті!", - написав Олещук у Telegram у неділю, 14 січня.

Штурмовики чи винищувачі?

Сирський в інтерв'ю Reuters 12 січня заявив, що ЗСУ потребують більше військової авіації. В якості робочого варіанта він назвав американський дозвуковий штурмовик A-10 Thunderbolt. Також він додав, що важливу роль можуть зіграти ударні гелікоптери, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk. Про F-16 у матеріалі Reuters на основі інтерв'ю не йшлося.

Коментуючи статтю, речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав у коментарі "Українській правді", що пріоритетом залишається отримання від західних партнерів багатоцільових винищувачів F-16 для завоювання переваги в повітрі та одночасної роботи по наземних і надводних цілях.

За його словами, після цього в перспективі можна розглядати варіанти штурмової авіації та ударних гелікоптерів для безпосередньої підтримки наземних військ. Ігнат зазначив, що штурмовики А-10 виконують монофункцію: вони здатні підтримувати вогнем наземні війська, завдаючи ударів по позиціях противника на землі.

Олещук: Пріоритет - F-16, але вивчаємо можливості

Олещук у своєму дописі також зазначив, що пріоритетом для України є освоєння F-16.

"Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому. Ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів", - додав він.

Командувач зазначив, що Повітряні сили мають на озброєнні чотири основні типи бойових літаків, які поступово замінюватиме західна техніка. "Звісно, одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 - A-10 Thunderbolt II", - написав він.

Нагадаємо, що ЗСУ очікують на обіцяні партнерами винищувачі F-16 у 2024 році. Попри те, що передати їх згодились кілька союзників, єдиною країною, яка назвала приблизний термін доставки є Данія. Втім днями міністерство оборони Данії визнало, що перші F-16 надійдуть в Україну на пів року пізніше, ніж оголошувалося - не раніше другого кварталу цього року.