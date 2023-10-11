Данія розраховує передати перші F-16 Україні навесні 2024-го

Данія розраховує здійснити першу поставку винищувачів F-16 в Україну в березні або квітні 2024 року. Про це в середу, 11 жовтня, повідомила телекомпанія TV2 з посиланням на міністра оборони країни Трольса Лунда Пульсена, цитує Reuters.

Раніше американський виробник Lockheed Martin офіційно передав Данії винищувачі F-35. Перші чотири із замовлених літаків були доставлені в Данію 15 вересня. Загалом Данія замовила 27 винищувачів F-35 на суму 2,2 мільярда доларів. Вони мають замінити 30 винищувачів F-16, які перебувають на озброєнні Данії з 1980 року. Частину зі списаних F-16 (19 одиниць) Данія пообіцяла передати Україні. Втім, раніше планувалося, що перші шість літаків надійдуть в Україну уже цього року, наступні вісім - наступного, ще п'ять - через рік.

Коаліція винищувачів для України

Також Україні свої літаки нададуть Нідерланди - до 42 винищувачів, а також Норвегія - до десяти, але строки передачі ще не узгоджені. Ці три країни, а також Греція, Польща, Португалія та Румунія зголосилися допомогти з тренуванням українських пілотів. 70 українців уже почали навчання на F-16 у Данії. За словами ексміністра оборони України Олексія Резнікова, мінімальний час на їхню підготовку становитиме пів року. США розпочнуть тренування льотчиків ЗСУ в жовтні.

Рішення передати Україні винищувачі F-16 ухвалила і Бельгія, заявила міністерка оборони країни Людівін Дедондер. За її словами, поставки почнуться з 2025 року, коли Бельгія отримає новіші моделі F-35. Водночас, кількість запланованих до передачі літаків Дедондер не уточнила.

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