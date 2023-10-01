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ПолітикаДанія

Данія офіційно прийняла перші винищувачі F-35

Олександр Куницький
1 жовтня 2023 р.

Перші чотири із 27 замовлених винищувачів F-35 прибули в Данію в середині вересня. Вони замінять F-16, які Копенгаген передасть Києву.

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Винищувач F-35
Винищувач F-35Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Американський виробник Lockheed Martin у неділю, 1 жовтня, офіційно передав Данії винищувачі F-35. Церемонія відбулася на авіабазі Скрідструп у місті Воєнс, пише агенція dpa.

Два літаки F-35 здійснили півторагодинний польот над Данією, за яким спостерігали тисячі глядачів уздовж сільських доріг. Також на заході були присутні наслідний принц Данії і Норвегії Фредерік Андре Хенрік Крістіан, міністр оборони Трольс Лунд Пульсен та інші посадовці, а також делегація компанії Lockheed Martin.

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Три країни передадуть Україні винищувачі F-16

Перші чотири із замовлених літаків були доставлені в Данію 15 вересня. Загалом Данія замовила 27 винищувачів F-35 на суму 2,2 мільярда доларів. Вони мають замінити 30 винищувачів F-16, які перебувають на озброєнні Данії з 1980 року. Частину зі списаних F-16 (19 одиниць) Данія пообіцяла передати Україні. Перші шість - уже цього року, наступні вісім - наступного, ще п'ять - через рік.

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Також Україні свої літаки нададуть Нідерланди - до 42 винищувачів, а також Норвегія - до десяти, але строки передачі ще не узгоджені. Ці три країни, а також Греція, Польща, Португалія та Румунія зголосилися допомогти з тренуванням українських пілотів. 70 українців уже почали навчання на F-16 у Данії. За словами ексміністра оборони України Олексія Резнікова, мінімальний час на їхню підготовку становитиме пів року. США розпочнуть тренування льотчиків ЗСУ в жовтні.

Пілоти ЗСУ: "Якщо будуть F-16, російські літаки відійдуть"

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Топтема

Винищувач F-35

Данія офіційно прийняла перші винищувачі F-35

Політика1 жовтня 2023 р.
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