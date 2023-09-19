Зниклий винищувач F-35: військові США знайшли уламки

Після зникнення передового малопомітного винищувача F-35 вартістю близько 80 мільйонів доларів американські військові попросили громадськість допомогти в пошуках.

Американські військові через добу після зникнення винищувача F-35 виявили його уламки в Південній Кароліні, повідомила Об'єднана база збройних сил США Чарлстон у соціальних мережах у вівторок, 19 вересня.

Представники бази просять не наближатися до місця виявлення уламків літака. Їхнім вивезенням займеться Корпус морської піхоти США.

Про зникнення новітнього винищувача F-35B Lightning II, побудованого американським оборонним підрядником Lockheed Martin, у небі над Південною Кароліною стало відомо вдень 17 вересня. За даними військових, пілот катапультувався через невизначену технічну несправність. Його доправили в місцевий госпіталь у стабільному стані.

База Чарлстон після інциденту звернулась до громадськості. Військові закликали місцевих жителів допомогти та зв'язатися з владою, якщо вони володіють будь-якою інформацією про зниклий літак.

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"Як можна втратити F-35?"

F-35 - малопомітний багатоцільовий винищувач, вважається одним з найсучасніших військових літаків у світі. Новина про зникнення "винищувача-невидимки", вартість якого становить близько 80 мільйонів доларів, спричинила здивування та глузування в інтернеті.

"Як, чорт забирай, можна втратити F-35? Чому немає жодних пристроїв стеження? Ми просимо громадськість що: знайти літак і здати його?" - написала американська конгресвумен Ненсі Мейс.

Деякі користувачі мережі публікували змонтовані фотографії з оголошеннями на деревах, пропонуючи винагороду за пошук зниклого літака.

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