  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

Зниклий винищувач F-35: військові США знайшли уламки

Жан Рофе | Анастасія Шепелева
19 вересня 2023 р.

Після зникнення передового малопомітного винищувача F-35 вартістю близько 80 мільйонів доларів американські військові попросили громадськість допомогти в пошуках.

https://p.dw.com/p/4WV16
Винищувач F-35
F-35 вважається одним з найсучасніших військових літаків у світіФото: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Американські військові через добу після зникнення винищувача F-35 виявили його уламки в Південній Кароліні, повідомила Об'єднана база збройних сил США Чарлстон у соціальних мережах у вівторок, 19 вересня.

Представники бази просять не наближатися до місця виявлення уламків літака. Їхнім вивезенням займеться Корпус морської піхоти США.

Про зникнення новітнього винищувача F-35B Lightning II, побудованого американським оборонним підрядником Lockheed Martin, у небі над Південною Кароліною стало відомо вдень 17 вересня. За даними військових, пілот катапультувався через невизначену технічну несправність. Його доправили в місцевий госпіталь у стабільному стані.

База Чарлстон після інциденту звернулась до громадськості. Військові закликали місцевих жителів допомогти та зв'язатися з владою, якщо вони володіють будь-якою інформацією про зниклий літак.

Читайте також: Шольц підтвердив намір придбати F-35 для Бундесверу

"Як можна втратити F-35?"

F-35 - малопомітний багатоцільовий винищувач, вважається одним з найсучасніших військових літаків у світі. Новина про зникнення "винищувача-невидимки", вартість якого становить близько 80 мільйонів доларів, спричинила здивування та глузування в інтернеті.

"Як, чорт забирай, можна втратити F-35? Чому немає жодних пристроїв стеження? Ми просимо громадськість що: знайти літак і здати його?" - написала американська конгресвумен Ненсі Мейс.

Деякі користувачі мережі публікували змонтовані фотографії з оголошеннями на деревах, пропонуючи винагороду за пошук зниклого літака.

Читайте також: Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35

Пілоти ЗСУ: "Якщо будуть F-16, російські літаки відійдуть"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністри оборони США Ллойд Остін та України Рустем Умєров на "Рамштайні-15"

"Рамштайн-15" почався анонсом танків для ЗСУ від США і Данії

Конфлікти19 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Нелегальні мігранти причалили до берега Лампедузи, 16 вересня

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Міграція19 вересня 2023 р.
Контейнерний притулок для біженців у Німеччині: житла на всіх біженців не вистачає

Наплив мігрантів і дилема Німеччини

Наплив мігрантів і дилема Німеччини

Суспільство19 вересня 2023 р.
external

Архіпелаг Шпіцберген: наслідки пропаганди РФ

Архіпелаг Шпіцберген: наслідки пропаганди РФ

Конфлікти18 вересня 2023 р.03:22 хв.
external

Вибори в Польщі: політики лякають населення мігрантами?

Вибори в Польщі: політики лякають населення мігрантами?

Суспільство18 вересня 2023 р.26:01 хв.
Інтернаціональний легіонер Кайлеб Ліст тренується на полігоні, Донецька область, вересень 2023 року

Легіонери: Ми вирішили бути тут, а українці - повинні

Легіонери: Ми вирішили бути тут, а українці - повинні

Конфлікти18 вересня 2023 р.
Емблема ООН

50 років у ООН. Чи стане ФРН постійним членом Ради безпеки?

50 років у ООН. Чи стане ФРН постійним членом Ради безпеки?

Політика18 вересня 2023 р.
На головну сторінку