Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35
Ізраїль схвалив покупку третьої ескадрильї винищувачів п'ятого покоління F-35 в рамках угоди вартістю три мільярди доларів. Про це повідомило в неділю, 2 липня, міністерство оборони Ізраїлю.
Додаткові 25 літаків виробництва американської компанії Lockheed Martin доведуть загальну кількість F-35 в ізраїльських ВПС до 75, заявили в міністерстві, додавши, що угода буде профінансована за рахунок пакета оборонної допомоги, яку Ізраїль отримує від США.
Lockheed Martin і виробник двигунів Pratt & Whitney також домовилися про залучення ізраїльських оборонних компаній до виробництва компонентів літака, додали в ізраїльському міністерстві.
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Ізраїль став свого часу першою країною за межами США, яка придбала F-35, зауважує агенція Reuters. У травні 2018 року командувач військово-повітряних сил Ізраїлю заявив, що його країна стала першою, яка застосувала цей літак у бою.
F-35 також відомий як малопомітний винищувач, в Ізраїлі його називають на івриті "Адір" (могутній).
Контракти на закупівлю F-35 раніше погодили також низка європейських країн, зокрема Німеччина та Польща.
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