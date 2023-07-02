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ПолітикаІзраїль

Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35

Ольга Журавльова
4 год. тому

Угода на купівлю нової партії винищувачів профінансована за рахунок пакета оборонної допомоги Ізраїлю від США.

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Винищувачі F-35
Винищувачі F-35Фото: South Korean Defense Ministry/UPI Photo/IMAGO

Ізраїль схвалив покупку третьої ескадрильї винищувачів п'ятого покоління F-35 в рамках угоди вартістю три мільярди доларів. Про це повідомило в неділю, 2 липня, міністерство оборони Ізраїлю.

Додаткові 25 літаків виробництва американської компанії Lockheed Martin доведуть загальну кількість F-35 в ізраїльських ВПС до 75, заявили в міністерстві, додавши, що угода буде профінансована за рахунок пакета оборонної допомоги, яку Ізраїль отримує від США.

Lockheed Martin і виробник двигунів Pratt & Whitney також домовилися про залучення ізраїльських оборонних компаній до виробництва компонентів літака, додали в ізраїльському міністерстві.

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Ізраїль став свого часу першою країною за межами США, яка придбала F-35, зауважує агенція Reuters. У травні 2018 року командувач військово-повітряних сил Ізраїлю заявив, що його країна стала першою, яка застосувала цей літак у бою.

F-35 також відомий як малопомітний винищувач, в Ізраїлі його називають на івриті "Адір" (могутній).

Контракти на закупівлю F-35 раніше погодили також низка європейських країн, зокрема  Німеччина та Польща.

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