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ЗМІ: Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року

Дмитро Шварц
28 травня 2024 р.

Перші поставки літаків заплановані на 2024 рік, заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб агентству Belga.

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Винищувач F-16 Повітряних сил Данії
Винищувач F-16 Повітряних сил Данії (ілюстративне фото)Фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AFP

Бельгія зобов'язується передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Перші поставки західних літаків заплановані на цей рік, повідомило у вівторок, 28 травня, бельгійське інформаційне агентство Belga з посиланням на міністерку закордонних справ Бельгії Аджу Лябіб, передає Reuters.

Ця заява прозвучала за кілька годин до анонсованої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо у Брюсселі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у вівторок відвідає Бельгію, де підпише двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром країни Де Кроо. Також сторони обговорять військову підтримку України з боку Бельгії та проведуть спільний пресбрифінг.

Після підписання двосторонньої угоди про безпеку Зеленський, Де Кроо та міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер відвідають військовий аеродром Мелсбрук, де зустрінуться з пілотами, інструкторами і технічним персоналом винищувачів F-16.

Наприкінці березня Рада міністрів Бельгії схвалила виділення Україні 25-го пакета допомоги, він передбачає виділення 100 мільйонів євро на технічне обслуговування західних винищувачів F-16.

У січні повідомлялось про те, що Бельгія направить два свої F-16 для навчання українських пілотів.

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