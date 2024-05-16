Данія виділяє ще 750 млн євро на ППО і F-16 для України

У рамках 18-го пакета військової допомоги ЗСУ Данія виділяє €750 мільйонів на системи ППО, боєприпаси, винищувачі F-16 та на прямі інвестиції в українську оборонну промисловість.

Уряд Данії ухвалив у четвер, 16 травня, рішення виділити ще 5,6 мільярда данських крон (близько 750 мільйонів євро у перерахунку) на засоби протиповітряної оборони (ППО) і боєприпаси, а також на майбутню передачу Україні винищувачів F-16. Про це повідомляє міністерство оборони країни.

З цієї суми близько 2,4 мільярда данських крон (близько 322 мільйонів євро) спрямують саме на засоби ППО.

Серед інших напрямків фінансування в міноборони назвали закупівлю артилерійських снарядів, гранат і протитанкових мін. Частина коштів піде на технічне обслуговування переданого обладнання.

"Також виділяємо додаткові кошти на майбутню передачу Україні F-16, яка запланована на літо цього року, - заявив міністр оборони Троельс Лунд Пульсен.

Данія інвестує в український ОПК

Частина коштів буде зарезервована на прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

"Є сенс виробляти зброю там, де вона використовується, і для тих, хто її використовує. Йдеться також про забезпечення майбутньої обороноздатності України. Україна має компетенції, але їй бракує фінансування", - наголосив міністр.

Пульсен зазначив, що це вже 18-й пакет військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ) від Данії. Для фінансування військової підтримки в країні створили спеціальний фонд, розрахований на 2023-2028 роки. Його загальний обсяг складає 64,8 мільярда данських крон (близько 8,7 мільярда євро). З цієї суми вже розподілили 42,9 мільярда крон (близько 5,75 мільярда євро).