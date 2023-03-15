У Данії заснували фонд для підтримки України

У рамках фонду данський уряд у співпраці з парламентом погодив виділення Україні понад 940 мільйонів євро в 2023 році. Ці гроші спрямують на військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

Уряд Данії разом з парламентської більшістю країни погодив створення фонду на підтримку України із бюджетом, що становить близко семи мільярдів данських крон (понад 940 мільйонів євро) на 2023 рік, повідомляється у середу, 15 березня, на сайті міністерства фінансів Данії.

"Я радий, що більшість данського парламенту бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія підтримує Україну. Данія вже є однією з країн, яка, пропорційно до свого розміру, підтримує Україну найбільше. Уряд та учасники угоди зараз підтвердиии, що так буде і надалі", - заявив міністр фінансів Данії Ніколай Ваммен.

Допомога Україні у рамках фонду складатиметься з трьох компонентів. Більшу частину грошей з бюджету фонду на 2023 рік - близько 5,4 мільярда крон або 725,2 мільйона євро - виділять на зброю, військове обладнання та проведення навчань.

Ще понад 161 мільйон євро спрямують на невідкладні гуманітарні зусилля та довгострокову реконструкцію в Україні та сусідніх з нею країнах Східної Європи. Окрім того, ще майже 54 мільйони євро спрямують на підтримку бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити внесок у відбудову України.

На важливості економічної підтримки наголосив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен: "Данські компанії можуть забезпечувати багато чого з того, чого потребує Україна, зокрема питну воду, централізоване теплопостачання та продукти харчування".

За його словами, новий фонд не лише посилить зусилля МЗС Данії з допомоги данським компаніям у виході на український ринок, а також покращить умови для інвестицій данських компаній в Україну на тлі існуючих ризиків.

Зеленський подякував Данії за підтримку

Президент Володимир Зеленський подякував Данії за створення Фонду підтримки України, заявивши, що така допомога є запорукою спільної перемоги.

"Щиро вдячний парламенту, прем'єр-міністру та уряду Данії за заснування Фонду підтримки. Понад мільярд доларів на військову, гуманітарну й економічну допомогу Україні – запорука наближення нашої спільної перемоги над агресором і повернення миру у Європу!", - написав Зеленський у своєму Twitter.

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