ЗСУ отримали перший тренажер винищувача F-16 від Чехії

Чехія передала перший авіаційний тренажер американського винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук у п'ятницю, 10 травня.

За його словами, основний модуль тренажера вже тестують і готують до експлуатації українські фахівці. Далі змонтують гідравліку та кабіну, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту.

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Україна чекає на перші F-16 влітку

У середині березня американське видання The New York Times писало, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США. При цьому, до моменту їхнього повернення на лінію фронту очікується, що Україна отримає лише шість літаків.

Загалом Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів. Наприкінці квітня посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підтвердив, що першіF-16 з Данії прибудуть в Україну влітку.

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