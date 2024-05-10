  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

ЗСУ отримали перший тренажер винищувача F-16 від Чехії

Анастасія Шепелева
10 травня 2024 р.

Завдяки Чехії одна з бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ отримала авіаційний тренажер американського винищувача F-16.

https://p.dw.com/p/4fhJO
Винищувач F-16
F-16Фото: Sgt. Heather Ley/U.S. Air Force/AP Photo/picture alliance

Чехія передала перший авіаційний тренажер американського винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук у п'ятницю, 10 травня.

За його словами, основний модуль тренажера вже тестують і готують до експлуатації українські фахівці. Далі змонтують гідравліку та кабіну, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту. 

Читайте також: Перші винищувачі F-16 будуть в Україні цього року - міністр оборони США Остін

Україна чекає на перші F-16 влітку

У середині березня американське видання The New York Times писало, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США. При цьому, до моменту їхнього повернення на лінію фронту очікується, що Україна отримає лише шість літаків.

Загалом Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів. Наприкінці квітня посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підтвердив, що першіF-16 з Данії прибудуть в Україну влітку

Читайте також: Україна потребує щонайменше 150 сучасних літаків - Повітряні сили

Екскомандувач НАТО в Європі: Україні потрібні ескадрильї F16