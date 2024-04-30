Посол Данії: Перші F-16 прибудуть в Україну влітку

За словами дипломата, поставка F-16 в Україну - складне питання, адже йдеться не лише про самі літаки, а цілу систему їх обслуговування.

Винищувачі F-16 з Данії прибудуть в Україну цього літа, наразі пілоти та наземні команди готуються до їх використання. Про це заявив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен в інтерв'ю РБК-Україна , оприлюдненому у вівторок, 30 квітня.

Він нагадав, що прем'єрка Данії Метте Фредеріксен під час візиту до Львова наприкінці лютого вже орієнтувала щодо термінів поставки винищувачів в Україну. "Вона сказала, що літаки прибудуть цього літа. Якого місяця вона не уточнила. Я можу тільки послатись на те, що вона сказала", - зазначив посол.

За його словами, це складне питання, адже йдеться не лише про літаки, а й про цілу систему забезпечення, обслуговування, наземні бригади, котрі стежать за справністю винищувачів.

"Я оптимістично налаштований, я впевнений, що вони скоро прибудуть і, сподіваюся, скоро будуть готові до експлуатації", - додав посол.

Україна чекає на 45 винищувачів

Загалом Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів. 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що перші бойові літаки F-16 будуть в Україні цього року разом з льотчиками та обслуговуючим персоналом.

У середині березня видання The New York Times писало, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США. При цьому, до моменту їхнього повернення на лінію фронту очікується що Україна отримає лише шість таких літаків із приблизно 45 обіцяних європейськими союзниками.

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