Нідерланди дають ще три F-16 для навчання пілотів з України

Нідерланди передають ще три винищувачі F-16 в тренувальний центр з підготовки українських пілотів в Румунії.

Влада Нідерландів відправляє ще три винищувачі F-16 у Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) у Румунії, де українські пілоти і наземний персонал проходять підготовку з пілотування та обслуговування цих літаків. Про це у середу, 17 квітня, повідомила агенція Reuters.

У листопаді Нідерланди повідомили, що передали до тренувального центру п'ять винищувачів. За даними Reuters, загалом країна передала до центру вісім F-16 з обіцяних 18.

Як заявлялося раніше, Нідерланди мають намір спрямувати на потреби України 42 винищувачі, з яких 24 літаки - для використання в Україні. Це всі літаки даного класу, які є на озброєнні країни.

Коли очікувати F-16 в Україні

У середині березня видання The New York Times писало, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США. При цьому, до моменту їхнього повернення на лінію фронту Україна отримає лише шість таких літаків із приблизно 45 обіцяних європейськими союзниками.

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Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів, що достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Однак, за даними ЗМІ, у січні міністерство оборони Данії визнало, що перші шість F-16 надійдуть до України на пів року пізніше, ніж оголошувалося, тобто у другому кварталі 2024 року.

Оголошуючи влітку 2023 року плани передачі Києву таких винищувачів, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що винищувачі можуть надійти в Україну вже до кінця року, згодом у Копенгагені сподівалися передати їх навесні 2024 року. Однак, у данському міноборони наголосили, що деякі умови для розгортання F-16 в Україні досі не виконані.