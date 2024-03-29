Бельгія виділяє €100 млн на обслуговування F-16 для України

Рада міністрів Бельгії схвалила виділення Україні 25-го пакета допомоги. Він передбачає виділення 100 мільйонів євро на технічне обслуговування західних винищувачів F-16. Про це у п'ятницю, 29 березня, повідомила міністерка оборони країни Людивін Дедондер.

"Рада міністрів затвердила 25-й пакет допомоги Україні: 100 мільйонів євро виділять на обслуговування та підтримку F-16 у рамках міжнародної коаліції F-16", - повідомила вона у соціальній мережі X.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Дедондер у своєму комюніке зазначила, що Бельгія вже почала навчати українських технічних фахівців оперативному обслуговуванню F-16.

"Ми вже почали навчання українських технічних фахівців оперативному обслуговуванню парку F-16, а наша участь у навчанні та підготовці майбутніх пілотів цього досконалого і високотехнологічного літака відбувається в Данії", - сказала міністерка.

Бельгія є однією з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів F-16.

Коли очікувати F-16 в Україні

У середині березня видання The New York Times повідомляло, що те, щописало, що, як очікується, до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США. При цьому до моменту їхнього повернення на лінію фронту Україна отримає лише шість таких літаків із приблизно 45 обіцяних європейськими союзниками, йдеться у матеріалі.

Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів, що достатньо для трьох невеликих ескадрилій.

Однак, за даними ЗМІ, у січні міністерство оборони Данії визнало, що перші шість бойових літаків F-16 надійдуть до України на пів року пізніше, ніж оголошувалося,тобто у другому кварталі 2024 року. Оголошуючи влітку 2023 року плани передачі Києву таких винищувачів, прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен висловила тоді сподівання, що винищувачі можуть надійти в Україну вже до кінця року, згодом у Копенгагені сподівалися передати їх навесні 2024 року. Однак, у данському міноборони наголосили, що деякі умови для розгортання F-16 в Україні досі не виконані.