Перші українські пілоти пройшли базову підготовку у Британії

Тепер група з 10 пілотів перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять військово-повітряні сили Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16.

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських військово-повітряних сил (ВПС), закінчили льотну школу. Надалі вони продовжать поглиблену льотну підготовку з інструкторами з ВПС Франціїї, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у суботу, 23 березня.

"10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великобританії та колись стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від російських військ. Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб наводить слова міністр оборони Великобританії Гранта Шаппса, який зазначив, що "ці пілоти пройшли одне з найкращих доступних тренувань і тепер на крок ближче до участі в боротьбі з незаконним вторгненням Росії".

"Україна використовує свої ВПС із руйнівним ефектом, знищуючи Чорноморський флот Росії та завдавши серйозної шкоди його штабу. Ця віха є ще одним кроком вперед для повітряних можливостей України - разом із нашими союзниками ми демонструємо, що й надалі будемо підтримувати Україну", - зазначив він.

За його словами, досвідчені інструктори Королівських ВПС навчали українських пілотів "загального керування літаком, польоту за приладами літака, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях".

"Вони також пройшли навчання англійської мови, щоб допомогти у підготовці та підвищити взаємодію з повітряними силами НАТО - англійська є стандартною мовою міжнародних польотів", - зазначив Шаппс.

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Своєю чергою, міноборони Великобританії опублікувало фото з українськими пілотами, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС Великої Британії. "Тепер вони перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції", - йдеться у повідомленні.

Коли очікувати перші F-16 на лінії фронту

У матеріалі The New York Times, опублікованому 11 березня, йдеться про те, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США.

Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів, що достатньо для трьох невеликих ескадрилій. У січні міністерство оборони Данії визнало, що перші шість бойових літаків F-16 надійдуть до України на пів року пізніше, ніж оголошувалося - винищувачі не зможуть до другого кварталу цього року прибути до України. Ще 13 літаків з Данії мають прибути до кінця року і у 2025 році. Інші країни з датами поставок поки не визначилися.

Тобто, до моменту повернення пілотів на лінію фронту Україна отримає лише шість таких літаків із приблизно 45 обіцяних європейськими союзниками, підсумували у The New York Times.