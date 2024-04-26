Перші винищувачі F-16 будуть в Україні цього року - Остін

Під час 21-го засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші бойові літаки F-16 будуть в Україні цього року разом з льотчиками та обслуговуючим персоналом.

В Україну цього року почнуть прибувати винищувачі F-16 разом із навченими пілотами та обслуговуючим персоналом. Про це у п'ятницю, 26 квітня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн".

Зокрема, доставити F-16 в Україну до кінця року пообіцяла Бельгія. Крім того, Бельгія анонсувала надання Україні ракет для систем протиповітряної оборони (ППО) з власних запасів і виділення 200 мільйонів євро на німецьку ініціативу з посилення української ППО.

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"Рамштайн" зосереджується на посиленні ППО України

Головним пріоритетом нинішнього онлайн засідання "Рамштайну" є посилення української ППО. "Україна гостро потребує більшої кількості систем ППО, і їй терміново потрібно більше ракет. Сьогодні це буде величезним пріоритетом для всіх нас. Україні також необхідно більше артилерії та бронетехніки, щоб захистити своїх громадян і повернути вкрадену територію. І ми зробимо все можливе, щоб їм допомогти", - сказав Остін.

Виступаючи перед учасниками засідання, президент України Володимир Зеленський також наголосив на важливості посилення ППО України. "Цього року російська авіація вже застосувала проти України понад дев'ять тисяч керованих авіабомб. Нам потрібна можливість збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордонів. Це можливо. Це так само можливо, як і захистити міста України від російських ракет", - сказав він, наголосивши, що терміново потрібні комплекси Patriot і ракети до них.

Також Зеленський зазначив, що нині співвідношення артилерії України та Росії - один до десяти, і це "надихає Путіна воювати далі". "Нашим солдатам потрібна артилерія - достатньо 155-міліметрового калібру, щоб зупиняти російські атаки й проводити наші власні активні операції", - наголосив він.

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Нинішнє засідання засідання в форматі "Рамштайн" - ювілейне: контактну групу заснували рівно два роки тому. За час існування коаліції понад 50 партнерів виділили Україні 114 мільярдів доларів військової допомоги, повідомив в ефірі національного телемарафону речник українського міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Союзники заснували вісім коаліцій для Збройних сил України (ЗСУ): винищувачів, дронів, ППО, артилерії, бронетехніки тощо. Як нагадав Остін, в їхніх рамках ЗСУ отримали 70 систем ППО з тисячами ракет, 3000 одиниць бронетехніки, зокрема понад 800 основних бойових танків, а також десятки тисяч протитанкових ракет.

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