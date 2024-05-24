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Перші українські пілоти F-16 закінчили навчання в США

Степан Смишляєв
24 травня 2024 р.

Льотчики Повітряних сил ЗСУ завершили підготовку в США і попрямували до Європи для додаткового навчання, пише Politico. Видання стверджує, що Україна розраховує на понад 60 винищувачів, тоді як раніше йшлося про 50.

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Винищувач F-16
F-16Фото: Sgt. Heather Ley/U.S. Air Force/AP Photo/picture alliance

На військовій авіабазі Повітряних сил США біля міста Тусон в американському штаті Аризона завершив підготовку на винищувачах F-16 перший набір пілотів Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомила речниця Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ганніґан 23 травня виданню Politico.

Кількість пілотів і дату завершення підготовки вона не уточнила з міркувань безпеки. Зa даними Politico, зараз льотчики прямують в Європу на додаткове навчання.

У березні повідомлялося, що перші українські пілоти завершили базові тренування в Британії та продовжать поглиблену льотну підготовку з інструкторами з Франції.

Американське видання The New York Times писало, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на F-16 після 10 місяців навчання в США, Великобританії та Данії.

Politico: Україна планує отримати понад 60 винищувачів F-16

Politico також стверджує, що Україна планує отримати понад 60 винищувачів F-16 від Данії, Норвегії, Нідерландів та Бельгії.

Раніше йшлося, що від перших трьох країн Повітряні сили ЗСУ отримають близько 50 літаків, тоді як кількість винищувачів, які планує надати Бельгія, не називалася.

Данія пообіцяла передати перші F-16 "цього літа". За даними агенції Reuters, Україна розраховує отримати від союзників перші винищувачі в червні-липні.

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