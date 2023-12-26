F-16: Британія базово підготувала перших пілотів ЗСУ

Перша група українських військових пілотів пройшла базове тренування у Великобританії та вчиться зараз керувати винищувачами F-16 у Данії, повідомляється у вівторок, 26 грудня, на сайті британського уряду.

Навчання льотчиків Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) тривало з серпня. Шестеро досвідчених українських пілотів пройшли спеціальну підготовку з англійської мови для авіації.

Разом з ними взяли участь у мовній підготовці ще 10 українських пілотів-стажерів. Вони залишаються в Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, а також отримати такі навички, як авіаційна медицина та тренування у центрифузі.

Льотна підготовка включає практичні заняття на літаках Grob Tutor. Пілоти вивчають загальні процедури керування, пілотування за приладами, навігацію на середніх та низьких висотах. Після цього вони перейдуть до наступного етапу навчання на винищувачах у країнах-партнерах.

Крім пілотів, нині у Британії десятки українських авіатехніків проходять підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерну справу. Навчання льотчиків і авіатехніків продовжаться в 2024 році.

Україна очікує на F-16 у 2024 році

22 грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що для передачі ЗСУ готують перші 18 винищувачів F-16.

Надати Україні F-16 пообіцяли чотири країни. Нідерланди спрямують 42 літаки - всі цього класу, які мають на озброєні. Данія передасть 19 одиниць, Норвегія - до 10. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість винищувачів поки невідома.

За оптимістичним сценарієм, Україна очікує отримати перші F-16 у першій половині 2024 року.