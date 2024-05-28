Зеленський їде до Бельгії для підписання безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський 28 травня відвідає Бельгію. Очікується, що він підпише двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром країни Александером Де Кроо і відвідає військовий аеродром Мелсбрук.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, відвідає Бельгію, де підпише двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром країни Александером Де Кроо, випливає з офіційного анонсу події, отриманого DW. Також сторони обговорять військову підтримку України з боку Бельгії та проведуть спільний пресбрифінг.

Після підписання двосторонньої угоди про безпеку Зеленський, Де Кроо та міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер відвідають військовий аеродром Мелсбрук, де зустрінуться з пілотами, інструкторами і технічним персоналом винищувачів F-16.

Як повідомляє видання "The Brussels Times", після підписання угоди президента України також чекає аудієнція у короля Філіпа І.

Брюссель сподівається поставити Україні перші літаки, "якщо це можливо", до кінця року, додає видання. Кількість таких літаків остаточно поки не підтверджена

Нагадаємо, що напередодні Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки між Іспанією та Україною. Іспанія стала десятою країною, з якою Київ вже підписав двосторонні безпекові угоди. До цього аналогічні документи було підписано з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

На початку травня Зеленський заявляв, що Україна готує двосторонні безпекові угоди ще з сімома державами.