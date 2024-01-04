Бельгія теж відправить в Данію F-16 для навчання пілотів ЗСУ

Бельгія направить в Данію два F-16, на яких українські пілоти навчатимуться з березня по вересень. Напередодні про подібне рішення повідомила Норвегія.

Бельгія відправить в Данію два двомісні винищувачі F-16, а також близько 50 осіб персоналу, які у період з березня по вересень братимуть участь у підготовці українських пілотів. Про це у четвер, 4 січня, повідомляє Франкомовне бельгійське радіо та телебачення (RTBF) з посиланням на міністерство оборони країни.

"Ця навчальна місія є частиною "коаліції F-16", яка об’єднує тринадцять країн, включно з Бельгією, під керівництвом Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.

Видання уточнює, що місія має на меті забезпечити українські Повітряні сили винищувачами-бомбардувальниками цього типу та підготувати персонал, який зможе використовувати їх для протидії російському вторгненню.

Навчання українських пілотів проходитиме в Румунії, Данії, США та Великобританії, йдеться у повідомленні.

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Два бельгійські F-16B будуть розміщені в Данії з березня по вересень. Місія включатиме навчання не лише пілотів, але й українських техніків та планувальників місій.

Нагадаємо, що Норвегія у середу, 3 січня, повідомила про те, що для підготовки пілотів Повітряних сил ЗСУ спрямує на авіабазу Скрідструп у Данії два винищувачі F-16 та 10 інструкторів, які допомагатимуть українцям у навчанні.