Reuters: Україна розраховує отримати F-16 у червні-липні

Втім, джерело видання не повідомило, яка саме країна передасть ці винищувачі. Загалом Україна розраховує отримати 45 F-16 від партнерів.

Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від західних союзників у червні-липні, повідомляє агенство Reuters у п'ятницю, 10 травня, з посиланням на високопоставлене джерело у військових колах України. Втім, джерело видання не повідомило, яка саме країна передасть ці винищувачі.

Днями речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що деякі українські пілоти вже завершують підготовку до польотів на цих літаках, нагадує агенція. Пілотів і наземний персонал, який обслуговуватиме винищувачі, західні партнери України готували протягом декількох місяців.

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Україна чекає на 45 винищувачів

У середині березня американське видання The New York Times писало, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США. При цьому, до моменту їхнього повернення на лінію фронту очікується, що Україна отримає лише шість літаків.

Загалом Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів. Наприкінці квітня посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підтвердив, що перші F-16 з Данії прибудуть в Україну влітку.

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