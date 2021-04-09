Великобританія і США закликали Росію до негайної деескалації ситуації з Україною

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб і держсекретар США Ентоні Блінкен звернулися до Росії з вимогою вжити заходів задля деескалації ситуації на кордоні з Україною та висловили підтримку Києву. Про це Рааб і Блінкен повідомили в неділю, 11 квітня, в дописах у соцмережі Twitter після проведеної двосторонньої розмови.

"Великобританія і США рішуче виступають проти російської кампанії з дестабілізації України. Ми з держсекретарем (Ентоні. - Ред.) Блінкеном згодні щодо того, що Росія мусить негайно зробити кроки в бік деескалації ситуації й виконати міжнародні зобов'язання, підписані нею в рамках ОБСЄ. Ми непохитно підтримуємо суверенітет України", - написав Рааб.

Водночас очільник американського зовнішньополітичного відомства зазначив у зробленому ним дописі, що під час розмови зі своїм британським колегою вони "згодилися щодо важливості підтримки України на тлі односторонніх російських провокацій".

Російські війська на кордоні з Україною

Нагадаємо, з початку квітня спостерігається значне зростання російської військової присутності на кордоні з Україною. Свою стурбованість щодо цього, а також підтримку суверенітету України висловили на різних рівнях представники й керівництво ЄС, НАТО, США, Великобританії, Франції й Німеччини.

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31 березня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія має право переміщувати війська в межах території країни на свій розсуд і це не становить загрози для інших держав. Натомість пізніше Пєсков застеріг, що Росія може вдатися до "заходів" у відповідь на концентрацію військ НАТО поблизу України, а заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко додав, що розмови про потенційний конфлікт Росії та України - "чергова вигадка Києва".

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Напередодні Росія відмовилася брати участь у скликаному Україною засіданні ОБСЄ з метою надання роз'яснень щодо своєї військової активності поблизу українських кордонів.