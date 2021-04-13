 Блінкен пояснив Кулебі, що є критично важливим для вступу до НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2021

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Новини

Блінкен пояснив Кулебі, що є критично важливим для вступу до НАТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорили російські війська на кордонах з Україною та інтеграцію України до НАТО.

Штаб-квартира НАТО

Реформи зі зміцнення демократії та верховенства права є критично важливими для інтеграції України до НАТО. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив міністру закордонних справ України Дмитрові Кулебі. Урядовці зустрілися у вівторок, 13 квітня, під час їхніх візитів до Брюсселя, повідомляє кореспондент DW.

Перед початком переговорів у закритому форматі Блінкен заявив, що планує обговорити з Кулебою євроатлантичні прагнення України та "дуже важливу роботу, яку Україна здійснює з укріплення її демократичних інституцій, просування верховенства права, реалізації ключових економічних реформ, які всі критично важливі для майбутнього НАТО, України, а також для її інтеграції в євроатлантичні інституції". У пресслужбі Державного департаменту США додали, що обидва урядовці обговорили також і антикорупційні реформи в Україні.

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Міністри НАТО обговорять російські війська біля України

Зустріч відбулася одразу після засідання Комісії Україна-НАТО, яку скликали за ініціативою Києва, аби обговорити нарощування Росією військ біля кордонів України та ескалацію на Донбасі. Ці дії Блінкен назвав "дуже провокативними". "Ми бачимо зараз найбільшу концентрацію російських сил на українському кордоні з 2014 року. Це викликає глибоке занепокоєння не лише в України, але й у Сполучених Штатів і багатьох наших союзників і партнерів", - зазначив Блінкен. Держсекретар запевнив Кулебу в "непохитній підтримці" Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України "перед лицем російської агресії, яка триває".

Блінкен разом з міністром оборони США Ллойдом Остіним наступного дня обговорять ситуацію на кордонах України та в Україні зі своїми колегами у НАТО. 14 квітня Альянс проведе позачергову відеоконференцію міністрів закордонних справ і оборони його держав-членів.

Кулеба: Ціна для Росії за агресію має стати зависокою

У свою чергу Кулеба назвав підтримку США "критично важливою" для України. "Я впевнений, що речі, сказані Росії публічно та донесені до неї дипломатичними каналами у відповідь на її агресивні дії, будуть підтримані діями, які дадуть зрозуміти Росії, що ціна її агресії проти України буде надто важкою для того, щоб витримати", - заявив Кулеба.

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