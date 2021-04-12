 Кулеба в НАТО: Україна не повторить помилку 2014 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2021

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Новини

Кулеба в НАТО: Україна не повторить помилку 2014 року

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідав штаб-квартиру НАТО, аби обговорити з послами 30 держав-членів Альянсу нарощування російських військ біля українських кордонів та у Криму.

Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Дмитро Кулеба (ліворуч) і Єнс Столтенберг (праворуч) у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Росії не вдасться заскочити зненацька Україну та Захід, як вона це зробила у 2014 році, анексувавши Крим і почавши війну на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі у вівторок, 13 квітня, повідомляє кореспондент DW. На цей день Київ скликав засідання комісії Україна-НАТО, щоб обговорити нарощування Росією своїх військ біля кордонів України та у Криму, а також ескалацію на Донбасі.

"Зібравшись сьогодні, ми намагаємося уникнути помилки, якої припустилися у 2014 році, коли Росія була готова діяти блискавично та переслідувати свої військові цілі у Криму та на Донбасі, тоді як наші західні партнери обдумували свою реакцію на те, що відбувалося", - зазначив Кулеба під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Він запевнив, що "Росія не зможе більше нікого заскочити зненацька", адже Київ та його партнери не втрачають часу й залишаються пильними. "Якщо Росія вдасться до безрозсудних дій або почне нову спіраль насильства, це обійдеться дорого дня неї в усіх сенсах цього слова", - запевнив глава МЗС.

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Кулеба: Україна не хоче війни

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна "не хоче війни". "Ми не плануємо жодного наступу чи ескалацій. Україна віддана дипломатичному та політичному шляху врегулювання конфлікту", - додав міністр.

За його словами, він обговорює в НАТО, як Альянс і його держави-члени можуть підтримати Україну. Кулеба зауважив, що для України важливі будь-які слова підтримки. "Але ми також потребуємо практичної підтримки. І я ціную готовність генерального секретаря працювати з нами над цим", - зазначив він. Ані Кулеба, ані Столтенберг не повідомили про якісь нові заходи підтримки України з боку НАТО. Водночас український міністр серед практичних заходів, які би могли стримати Росію, назвав новий раунд санкцій щодо Москви і пряму підтримку української оборони.

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"Стратегічно Росія повинна зрозуміти, що Україна належить до світу демократій, до західного світу. І Захід не дозволить Росії зруйнувати українську демократію та суверенітет. Це той чіткий і простий сигнал, який наші друзі та партнери можуть донести до Росії: Україна не є частиною російського світу та ніколи не буде вважатися таким", - підсумував Кулеба.

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