CNN припускає наявність "табору для політв'язнів" під Мінськом

У селищі Новоколосово неподалік Мінська може розташовуватися табір для політв'язнів. Таке припущення висловлюють журналісти американського телеканалу CNN, які ознайомилися з розповідями очевидців і надісланими до редакції відеозаписами. Їхній репортаж опублікований у четвер, 5 серпня.

За даними CNN, об'єкт, розташований на території Новоколосова, має площу 0,8 квадратних кілометра, оточений колючим дротом і електричним парканом. По його периметру встановлені камери відеоспостереження, а територією пересувається військова охорона. До залізних прутів прикріплена табличка з написом "Заборонена межа. Прохід заборонений".

Читайте також: Стояли на колінах і "падали з турніка": як в Могильові міліція знущалася над білорусами

При цьому CNN наводить слова Франака Вячорки - радника лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської: "Не дивно, що (правитель Білорусі Олександр Лукашенко. - Ред.) намагається створити щось на зразок тюремного табору, адже нова хвиля протестів прийде обов'язково. Її прихід може бути прискорений його (Лукашенка. - Ред.) заявами, її прихід може бути прискорений економічною ситуацією. Вона прийде. Він розуміє це і хоче бути підготовлений краще, ніж в минулому, 2020 році ".

Тим часом онлайн-видання "Белсат" пише, що в Новоколосовому розташоване колишнє військове містечко частини 25819 (25-й арсенал ракетних військ стратегічного призначення), що було "за радянських часів ретельно засекреченим". За даними видання, військова база досі знаходиться на території селища.

Дані про створення табору для політв'язнів у Білорусі

Після протестів через фальсифікації результатів президентських виборів 2020 року в Білорусі група активістів ByPol ​​в жовтні 2020 року виклала в мережу аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос одного з екскерівників підрозділів МВС Білорусі Миколи Карпенкова, розповідає про плани зі створення в місті Івацевичі спецтабору і тримання там учасників протестів, "поки все не заспокоїться".

Уряд Білорусі назвав тоді цей аудіозапис "фейком". На прохання телеканалу CNN прокоментувати розслідування, опубліковане 5 серпня, уряд Білорусі до часу публікації матеріалу DW не відповів.