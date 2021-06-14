CNN припускає наявність "табору для політв'язнів" під Мінськом

Американські журналісти отримали відеозаписи з зображенням огородженої колючим дротом будови на території селища Новоколосове у Мінській області.
У селищі Новоколосово неподалік Мінська може розташовуватися табір для політв'язнів. Таке припущення висловлюють журналісти американського телеканалу CNN, які ознайомилися з розповідями очевидців і надісланими до редакції відеозаписами. Їхній репортаж опублікований у четвер, 5 серпня.
За даними CNN, об'єкт, розташований на території Новоколосова, має площу 0,8 квадратних кілометра, оточений колючим дротом і електричним парканом. По його периметру встановлені камери відеоспостереження, а територією пересувається військова охорона. До залізних прутів прикріплена табличка з написом "Заборонена межа. Прохід заборонений".
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При цьому CNN наводить слова Франака Вячорки - радника лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської: "Не дивно, що (правитель Білорусі Олександр Лукашенко. - Ред.) намагається створити щось на зразок тюремного табору, адже нова хвиля протестів прийде обов'язково. Її прихід може бути прискорений його (Лукашенка. - Ред.) заявами, її прихід може бути прискорений економічною ситуацією. Вона прийде. Він розуміє це і хоче бути підготовлений краще, ніж в минулому, 2020 році ".
Тим часом онлайн-видання "Белсат" пише, що в Новоколосовому розташоване колишнє військове містечко частини 25819 (25-й арсенал ракетних військ стратегічного призначення), що було "за радянських часів ретельно засекреченим". За даними видання, військова база досі знаходиться на території селища.
Після протестів через фальсифікації результатів президентських виборів 2020 року в Білорусі група активістів ByPol в жовтні 2020 року виклала в мережу аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос одного з екскерівників підрозділів МВС Білорусі Миколи Карпенкова, розповідає про плани зі створення в місті Івацевичі спецтабору і тримання там учасників протестів, "поки все не заспокоїться".
Уряд Білорусі назвав тоді цей аудіозапис "фейком". На прохання телеканалу CNN прокоментувати розслідування, опубліковане 5 серпня, уряд Білорусі до часу публікації матеріалу DW не відповів.