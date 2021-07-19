Джо Байден зустрівся зі Світланою Тихановською

Президент США Джо Байден заявив, що в середу, 28 липня, провів у Білому домі зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та висловив підтримку народу Білорусі.

"Для мене честь зустрітися зі Світланою Тихановською сьогодні вранці у Білому домі", - написав Байден у Twitter. "Сполучені Штати підтримують народ Білорусі в його прагненні до демократії й до захисту прав людини", - наголосив американський президент.

Читайте також: Вашингтон пообіцяв Тихановській тиснути санкціями на Лукашенка

Водночас Тихановська розповіла виданню "Настоящее время", що зустріч з Байденом тривала недовго, близько 15 хвилин, проте була дуже теплою. "Я побачила людину, якій небайдуже, що відбувається в Білорусі. І я донесла до пана президента наші меседжі про те, що в Білорусі боротьба не геополітична - це наша боротьба проти насильства, проти беззаконня. Я їду з Білого дому з упевненістю, що США будуть з білорусами - і зараз, і потім", - зазначила вона.

Тихановська відвідує США за офіційним запрошенням Державного департаменту. Лідерка білоруської опозиції вже провела переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступницею Вікторією Нуланд, конгресменами та сенаторами.



