Світлана Тихановська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка перебуває з візитом у США, провела в понеділок, 19 липня, переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заступницею держсекретаря з політичних питань Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолле.

Під час зустрічей йшлося про "захоплення літака Ryanair, напади на громадянське суспільство і медіа, організовану режимом нелегальну міграцію в Литву як спробу помститися ЄС", - вказується в повідомленні Telegram-каналу Тихановської.

Представник Держдепартаменту: Ми щасливі підтримати білоруський народ

Представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив на брифінгу, що під час зустрічі сторони обговорили "репресії, жорстокі переслідування з боку білоруського режиму", а також те, "які кроки має зробити режим (Олександра) Лукашенка". За його словами, "Тихановська перебуває на передньому краї опозиційного руху в Білорусії". "І ми щасливі прийняти її сьогодні в Держдепартаменті і продовжувати наші зусилля, спрямовані на підтримку білоруського народу і його прагнень, які стосуються прав людини, демократії, а також ширших євроатлантичних устремлінь", - додав Прайс.

Тихановська закликає Вашингтон допомогти білорусам

На зустрічі Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ, відеоблогів, Telegram-каналів, журналістських розслідувань. Крім того, вона попросила Вашингтон розширити допомогу білоруському громадянському суспільству, приватному бізнесу в Білорусі, політв'язням та їхнім сім'ям, збільшити кількість стипендіальних програм для підтримки студентів і дослідників.

Лідерка білоруської опозиції також закликала Білий дім спільно з партнерами з Євросоюзу, Великобританії і Канади посилити економічний тиск на режим Олександра Лукашенка.

Також екскандидатка в президенти Білорусі попросила США дати сигнал Росії, що та "може грати конструктивну роль в розв'язанні кризи в Білорусі", зазначивши, що підписані Москвою контракти і угоди з режимом Лукашенка не будуть визнані юридично і анулюються. На думку Тихановської, США можуть взяти активну участь в організації та проведенні конференції високого рівня щодо вирішення кризи в Білорусі.

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Речниця Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що деталі зустрічей Світлани Тихановської з представниками американської адміністрації все ще допрацьовуються. Вона додала, що зустріч лідерки білоруської опозиції з президентом США Джо Байденом поки не планується.