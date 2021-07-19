 Вашингтон пообіцяв Тихановській тиснути санкціями на Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2021

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Новини

Вашингтон пообіцяв Тихановській тиснути санкціями на Лукашенка

Радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся зі Світланою Тихановською. США притягатимуть режим Лукашенка до відповідальності, зокрема і за допомогою санкцій, заявили у пресслужбі Ради .

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок, 20 липня, зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Салліван запевнив Тихановську, що Вашингтон разом з союзниками продовжить зусилля для того, аби притягти режим Олександра Лукашенка до відповідальності за його дії, зокрема шляхом запровадження санкцій, заявила за підсумками зустрічі речниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн.

Радник Джо Байдена з нацбезпеки підтвердив вимогу адміністрації президента США до Лукашенка про "проведення вартого довіри міжнародного розслідування інциденту 23 травня (коли літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, змусили до посадки в Мінську. - Ред.)", зазначила Хорн.

Мета - проведення чесних виборів у Білорусі

Крім того, Лукашенко повинен негайно звільнити всіх політв'язнів і вступити "в повноцінний і справжній політичний діалог з лідерами демократичної опозиції і представниками громадянського суспільства, мета якого - проведення вільних і чесних президентських виборів під наглядом ОБСЄ", підкреслюється в заяві Хорн.

Тихановська закликала США до нових санкцій

Раніше цього дня Світлана Тихановська закликала Вашингтон до нових санкцій проти важливих секторів економіки Білорусі, контрольованих режимом Лукашенка, зазначивши, що сподівається на "активну і не тільки символічну підтримку США".

За день до цього відбулася зустріч Тихановської з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Опозиціонерка заявила про необхідність ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ, підтримати громадянське суспільство Білорусі та посилити тиск на режим Лукашенка.

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18 липня Тихановська розпочала свій візит до США, де проводить зустрічі з представниками американської адміністрації. За словами речниці Білого дому Дженніфер Псакі, зустріч лідерки білоруської опозиції з президентом США Джо Байденом поки не планується. 

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