Боррель розповів, коли ЄС запровадить нові санкції щодо Білорусі

Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу затвердить четвертий пакет санкцій щодо Білорусі 21 червня. Про це перед засіданням глав МЗС країн об'єднання у Люксембургу заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент DW.

Перед засіданням Ради ЄС міністри проведуть сніданок зі Світланою Тихановською, яку Боррель назвав "білоруським лідером". "Вона пояснить нам ситуацію в країні, після чого буде обговорення", - зауважив глава європейської дипломатії.

"Після цього ми затвердимо пакет нових санкцій, це буде ширший пакет. Я думаю, в ньому буде 86 осіб чи організацій", - розповів Боррель. Як відомо, після запровадження трьох пакетів санкцій у жовтні, листопаді та грудні 2020 року, в санкційному списку перебувають 88 фізичних осіб, включно з Олександром Лукашенком, а також сім установ і підприємств.

За словами Борреля, міністри також обговорять економічні санкції щодо Білорусі. Результати цієї дискусії представлять Європейській Раді, тобто саміту ЄС, який відбудеться 24-25 червня у Брюсселі. Лише після обговорення заходів главами держав і урядів їх затвердить Рада Євросоюзу.

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Коли Борреля запитали, яких секторів економіки Білорусі стосуватимуться нові санкції, він відмовився називати їх до ухвалення рішення, хоча і вказав, що вони пов'язані з експортом. "Уявіть самі, яких (секторів економіки вони стосуються. - Ред.)", - додав він. Глава дипломатії ЄС визнав, що секторальні санкції завдадуть шкоди економіці Білорусі. Він наголосив, що Євросоюз надає перевагу обмеженням, спрямованим на окремих осіб, "але настає момент, коли доводиться ухвалювати набагато сильніші заходи". Він висловив очікування, що такі санкції змінять поведінку керівництва Білорусі.

Четвертий пакет санкцій щодо Білорусі у Євросоюзі готують ще з початку року. Але рішення перейти до економічних санкцій ухвалили лише на саміті ЄС 24-25 травня. Причиною стала примусова посадка літака Ryanair у Мінську та затримання активіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту.