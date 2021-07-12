Світлана Тихановська розраховує на підтримку США опозиції Білорусі

Одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська очікує від президента США Джозефа Байдена підтримки критиків режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. "За допомогою Байдена ми переможемо", - заявила вона в інтерв'ю американському виданню The National Interest, опублікованому в неділю, 18 липня.

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Лукашенко є "маріонеткою" в руках Росії, вважає Тихановська. Водночас екскандидатка в президенти Білорусі прагне до діалогу з Москвою. "Ми не шукаємо ворогів", - наголосила вона.

Не готова балотуватися на нових виборах президента Білорусі

Тихановська також визнала, що "не готова брати участь у нових виборах" глави держави в Білорусі. На її переконання, Білорусі потрібен добрий менеджер. Утім, вона допускає, що змогла б виступити "моральним авторитетом" для білорусів.

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У рамках візиту до США Світлана Тихановська зустрілася з білоруською діаспорою у Вашингтоні. Заплановані також зустрічі в Держдепартаменті та Білому домі, а також з членами Палати представників та главою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що Вільнюс відмовив Мінську у видачі колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.