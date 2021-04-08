 США можуть відправити кораблі в Чорне море на знак підтримки України - CNN | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2021

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США можуть відправити кораблі в Чорне море на знак підтримки України - CNN

На тлі збільшення російської військової присутності поблизу кордонів України США можуть відправити в Чорне море бойові кораблі, повідомили CNN у Пентагоні.

Корабель Військово-морського флоту США в Чорному морі біля Стамбула (фото 2014 року)

Корабель Військово-морського флоту США в Чорному морі (архівне фото)

Сполучені Штати розглядають можливість відряджання військових кораблів в Чорне море упродовж найближчих кількох тижнів. Про це в четвер, 8 квітня, повідомив американському телеканалу CNN один із чиновників міністерства оборони США. За словами представника Пентагону, у такий спосіб Вашингтон зможе надіслати сигнал підтримки України на тлі зростання військової присутності Росії на кордоні України, ідеться в матеріалі.

Військово-морський флот (ВМФ) США регулярно діє в Чорному морі, але відрядження військових кораблів саме тепер направить Москві недвозначний сигнал про те, що США уважно стежать за ситуацією, сказав чиновник. США повинні повідомити Туреччині за 14 днів про свій намір увійти в Чорне море відповідно до договору 1936 року, що закріпив за Туреччиною контроль над протоками. Поки що неясно, чи таке повідомлення вже надіслали турецькій владі.

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Крім того, представник Пентагону також заявив, що США продовжують проведення розвідувальних польотів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем для спостереження за військово-морською діяльністю Росії та будь-якими пересуваннями військ в анексованому Росією Криму.

США "готові відповісти" на дії Росії

Хоча США не розглядають концентрацію російських сил поблизу українського кордону як можливість для наступальних дій, чиновник з Пентагону розповів CNN, що "якщо щось зміниться, ми будемо готові відповісти". Він також визнав, що ситуація може змінитися у будь-який момент.

Нагадаємо, раніше адміністрація Байдена не раз на різних рівнях висловлювала стурбованість через зростання напруженості між Україною і Росією. Протягом останніх двох тижнів президент Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі й радник з питань національної безпеки Джейк Салліван спілкувалися зі своїми українськими колегами й висловлювали підтримку українській стороні.

Також Вашингтон не раз закликав Москву поважати український суверенітет і територіальну цілісність країни.

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